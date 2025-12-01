Search here...

Anya Taylor-Joy strålar i en guldklänning på röda mattan

Screen extrait du film « The Menu »

Den brittisk-amerikanska skådespelerskan Anya Taylor-Joy, jurymedlem vid den 22:a internationella filmfestivalen i Marrakech, fängslade nyligen publiken på andra dagen med en guldfärgad Dior-klänning. Denna specialtillverkade skapelse framhävde hennes figur på den marockanska röda mattan.

En mästerlig Dior-skapelse

Den metalliskt guldfärgade klänningen, med sina böljande veck och ärmlösa utformningar, omfamnade skådespelerskan perfekt. Buren på festivalens andra dag framkallade den en nästan flytande rörelse, medan blomdetaljerna som prydde överdelen gav en touch av delikatess och förfining till helhetsintrycket.

Glamouröst hår och smink

Anya Taylor-Joy valde en elegant hög knut som visade upp hennes diamantformade örhängen med fågelvingar, medan hennes mörka, rökiga makeup framhävde hennes magnetiska blick. Denna fullständigt glamorösa look kompletterade klänningens briljans och fick henne att likna en forntida gudinna under de blinkande ljusen.

I hjärtat av den prestigefyllda juryn

Jurymedlemmen Anya Taylor-Joy, som leddes av den sydkoreanska regissören och manusförfattaren Bong Joon-ho, prydde tillsammans med den amerikanska skådespelerskan Jenna Ortega och den franska regissören och manusförfattaren Julia Ducournau den 22:a internationella filmfestivalen i Marrakech, där även den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten Jodie Foster och den mexikanska regissören, manusförfattaren, romanförfattaren och filmproducenten Guillermo del Toro hyllades. Hennes framträdande bekräftade hennes status som mode- och filmikon.

Med detta bländande framträdande bekräftar Anya Taylor-Joy återigen sitt inflytande på den internationella modescenen. Med sin oklanderliga stil och sin framträdande juryplacering har skådespelerskan etablerat sig som en av de mest slående figurerna på årets Marrakech International Film Festival. Hennes prestation, en blandning av elegans, modernitet och karisma, kommer utan tvekan att förbli en av höjdpunkterna på årets röda matta.

