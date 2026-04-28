Skådespelerskan Nina Dobrev delar med sig av sin tågresa, men det är det här badkaret som väcker uppståndelse.

Den bulgarisk-kanadensiska skådespelerskan och modellen Nina Dobrev delade bilder från sin resa med Venedigs Simplon-Orient-Express och bland alla bilder var det en bild i ett badkar som omedelbart fångade allas uppmärksamhet.

Badkaret ombord på Orientexpressen: en sällsynt lyx

Stjärnan från "The Vampire Diaries" delade en serie bilder på sitt officiella Instagramkonto från sitt äventyr ombord på Venice Simplon-Orient-Express, det legendariska lyxtåget. Bland bilderna från resan drog ett svartvitt foto på henne i ett badkar, täckt av bubblor, omedelbart till sig all uppmärksamhet.

Ombord på Venice Simplon-Orient-Express har de historiska hytterna bara ett enkelt handfat. Endast Grand Suites – toppen av lyx ombord – erbjuder ett privat badrum, men med bara en dusch. Det finns dock ett undantag: Observatoriet, en unik svit som upptar en hel vagn och inkluderar ett badrum med ett fristående badkar, ett bibliotek, ett terum med öppen spis och ett takfönster för stjärnskådning. En mittpunkt reserverad för ett fåtal utvalda – och tydligen var Nina Dobrev en av dem.

Ett tåg som kombinerar art déco-lyx och exceptionella tjänster

Venedig Simplon-Orient-Express, som består av europeiska vagnar från 1920- och 1930-talen, färdas över 1 100 kilometer genom Frankrike, Italien, Österrike och Ungern, i en omsorgsfullt restaurerad art déco-miljö. Ombord serveras måltider i en av tre restaurangvagnar – Côte d'Azur, Étoile du Nord och Orientale – och kabinservice dygnet runt garanterar passagerarnas komfort. En resa som är lika mycket en sensorisk upplevelse som ett transportmedel.

Nina Dobrev, en stamgäst på den typen av foton som får folk att prata

Det här är inte första gången Nina Dobrev har upphetsat sina följare med sina Instagram-inlägg. Skådespelerskan, känd för sin stil, växlar regelbundet mellan polerade modelooker och mer spontana ögonblick. Denna karusell på Orientexpressen är inget undantag: en blandning av lyxresor, elegans och en touch av välbalanserad provokation.

Ett badkar i ett legendariskt tåg, ett svartvitt foto: Nina Dobrev sammanfattade således essensen av Orientexpressen i en bild, lyx som levnadskonst och friheten att visa den på sitt eget sätt.