Den amerikanska modellen Emily Ratajkowski väljer en elegant look som drar till sig uppmärksamhet.

Under Paris modevecka, på Loewes höst/vintervisning 2026/27, visade den amerikanska modellen, skådespelerskan och författaren Emily Ratajkowski upp en minimalistisk silhuett som omedelbart fångade fotografers och sociala mediers uppmärksamhet.

En ultrasofistikerad kappkofta

Emily Ratajkowski förvandlade en enkel svart kofta till en elegant kappa, knuten runt axlarna för att subtilt täcka överkroppen, utan något under (fjärde fotot i Instagram-inlägget nedan) . Tillsammans med åtsittande svarta jeans och minimalistiska svarta pumps skapade detta modeval en kontrast mellan avslappnad och high fashion. Hon kompletterade outfiten med löst, texturerat brunt hår, överdimensionerade solglasögon och naturlig makeup – en avslappnad look som utstrålade självförtroende och modernitet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av yelizindunyasi (@yelizindunyasi)

Fansen blev övertygade av denna eleganta djärvhet

Inlägget satte sociala medier i brand: fans älskade denna avantgardistiska look och berömde hennes förmåga att återuppfinna minimalism med stil. "Ikonisk, du gör en enkel outfit sofistikerad!" och "Perfekt balans mellan edgy och elegant" var bland de entusiastiska kommentarerna som hyllade Emily Ratajkowskis behärskning av konsten att vara elegant och kraftfull.

Ett uttalande från Loewe som bekräftar

Detta klädval ligger i linje med Loewes DNA, ett varumärke känt för sina grafiska silhuetter och samspel mellan material. Genom att välja "kalkylerad frånvaro" snarare än "överflöd" bevisar Emily Ratajkowski att mindre rimmar med mer när det gäller modepåverkan.

Kort sagt, Emily Ratajkowski höjde koftan till couture-status under Paris modevecka och demonstrerade återigen sin medfödda känsla för diskret stil. Denna minimalistiska look, både chic och elegant, bekräftar hennes status som en ikon som omdefinierar reglerna med enkel elegans.