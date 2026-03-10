"Hon åldras inte": 27 år senare återupplever Elizabeth Hurley en av sina mest minnesvärda stilar

Anaëlle G.
@elizabethhurley1/Instagram

Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten Elizabeth Hurley bländade nyligen sina fans genom att ta fram den ikoniska Versace-klänningen som hon bar på Met-galan 1999 under en resa till Indien.

Triumferande återkomst av den legendariska klänningen

Elizabeth Hurley grävde i sina modearkiv för att hitta denna svarta axelbandslösa satinklänning, känd för sin djupa halsringning, ultrahöga slits på låren och ett kluster av rosa och orange pärlor i mitten av överdelen. Den bars 1999 på Metgalan i New York och har nu gjort en fantastisk comeback på Instagram, fotograferad i Indien. Före-och-efter-jämförelsen mellan 1999 och 2026 har utlöst en mängd kommentarer: "silhuetten intakt", "kunglig hållning", "naturlig lyster" – fansen lovordar detta bevis på tidlös elegans.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

En känsloladdad resa till Indien

”27 år må ha gått, men vissa kärlekar dör aldrig”, skrev Elizabeth till bilden och firade denna återupplivning efter att ha återvänt till ett land hon har vördat i över 20 år. Indien är den perfekta bakgrunden för detta mycket symboliska modeögonblick.

Fans i extas

Inlägget satte sociala medier i brand: fansen älskade det, överväldigade av beundran. ”Hon åldras inte!” och ”Du bär den ännu bättre än förut!” utbrast de i massor i kommentarerna och hyllade en Elizabeth Hurley mer strålande än någonsin.

Kort sagt, Elizabeth Hurley trotsar tid och konventioner genom att återuppliva ett kultplagg och bevisa att vissa modekärlekar är eviga. Detta modeuttalande, en blandning av personligt arv och deklaration, cementerar hennes status som en absolut ikon som överskrider årtionden med elegans och stil.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Article précédent
Hailey Bieber har en slående rödprickig outfit.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber har en slående rödprickig outfit.

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber väcker uppmärksamhet med en snygg rödprickig outfit. Detta modeval, som delats...

Mer än fyrtio år senare återupplivar Madonna en av sina mest berömda stilar

Vissa bilder lämnar ett bestående avtryck i popkulturhistorien. Bland dem finns brudklänningen som Madonna bar i musikvideon till...

Nu 24 år gammal tillkännager den tidigare "världens vackraste lilla flicka" sin förlovning

Den franska modellen och skådespelerskan Thylane Blondeau har precis meddelat sin förlovning med den franske DJ:n Ben Attal,...

Med sin nya frisyr förändrar Margot Robbie sin stil radikalt

Efter flera månader som romantisk hjältinna hämtad direkt från 1800-talet i "Wuthering Heights" överraskade Margot Robbie alla med...

Efter sin exmans påstådda otrohet bär Lily Allen en "hämndklänning"

I popkulturens värld har "hämndklänningen" blivit en symbol för återfödelse efter ett uppbrott. Den brittiska sångerskan Lily Allen...

"Inte smal?": En kommentar om den här sångerskans fysik utlöser en debatt online

En video av Jihyo, sydkoreansk sångerska och ledare för den sydkoreanska tjejgruppen Twice, på scen utlöste en hetsig...