Efter OS talar denna mästare ut om sina ekonomiska problem: internetanvändare reagerar starkt.

Mélanie De Jesus Dos Santos, en gymnast från Martinique med 7 europeiska medaljer, varav 4 guld och 4 brons vid VM 2023, bröt nyligen sin tystnad i RTL . Hon blev utslagen i kvalomgångarna till OS i Paris 2024 trots sina ambitioner och beskrev en brutal prekär situation efter spelen: sponsorer som Dior, LVMH, Adidas och Venus har försvunnit, vilket lämnat henne utan en stabil inkomst.

En lysande meritlista inför den ekonomiska verkligheten

Trots en exceptionell karriärväg – hon anlände till det franska fastlandet vid 12 års ålder från Martinique, integrerades snabbt i det franska juniorlaget och uppnådde stordåd på seniornivå trots en allvarlig ligamentskada 2015 – förkroppsligar Mélanie De Jesus Dos Santos den franska gymnastikens förhoppningar. Men efter besvikelsen från OS på hemmaplan, som ledde till en utbrändhet som behandlades av en psykolog, psykiater och hypnos, slår verkligheten hårt: "Idag har jag ingenting [...] Man går från allt till ingenting, man känner sig övergiven", sa hon till RTL.

Hon bor hos sina föräldrar på grund av brist på pengar till en lägenhet och arbetar som anställd på Crégym Martinique för att försörja sig. Hon betonar att "gymnastik inte är en professionell sport, man måste vinna för att tjäna pengar".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Mélanie De Jesus Dos Santos (@melanie_djds972)

Att återvända till gymnastiken av nödvändighet snarare än passion

Ursprungligen fast besluten att aldrig mer röra en apparat efter Paris – ”Jag hade inte satt min fot i ett gym sedan dess”, sa hon i juni i det franska tv-programmet C à Vous – känner sig mästaren tvungen att återvända: ”Även om jag inte vill gå tillbaka till gymnastiken, vad ska jag göra? Jag har aldrig arbetat, jag känner inte till den normala världen.” Vid 25 års ålder, utan examen eller yrkeserfarenhet, tvingar Mélanie De Jesus Dos Santos sig själv att göra det hon kan och beklagar bristen på federalt stöd efter OS som kunde ha underlättat övergången.

Onlinereaktioner: massivt stöd kontra hård kritik

RTL-videon har exploderat i visningar och skapat en våg av solidaritet för detta "rop på hjälp" angående den prekära situationen för icke-professionella idrottare, ofta bortglömd efter OS-ramverket. Hatare har också reagerat ilsket: "Vanförande", "Vi tänker inte tycka synd om henne, hon är ung, hon borde gå tillbaka till skolan", "Sa inte dina föräldrar att du inte skulle satsa allt på en sport som inte betalar sig?" Denna motreaktion avslöjar de samhälleliga spänningarna kring kvinnors idrott och idrottares livsval, som ofta förbises trots de familje- och personliga uppoffringar de gör.

En uppmaning att ompröva stödet efter OS

Detta vittnesmål belyser ett strukturellt problem: slutet på sponsorskap efter spelen, bristen på ett skyddsnät och den ackumulerade mentala pressen. Mélanie De Jesus Dos Santos efterlyser implicit bättre federalt och samhälleligt stöd för idrottare i "slutet av deras cykel", och förvandlar hennes kamp till en nationell debatt om värdet av elitidrott för amatörer.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Mélanie De Jesus Dos Santos (@melanie_djds972)

Genom Mélanie De Jesus Dos Santos berättelse blottläggs elitidrottens sårbarhet: bakom excellensen, disciplinen och medaljerna finns bräckliga banor, beroende av resultat och mediesynlighet. Hennes vittnesmål, långt ifrån ett isolerat fall, påminner oss om att många idrottare verkar inom en osäker ekonomisk modell, där sportsligt erkännande varken garanterar ekonomisk stabilitet eller en smidig övergång till en ny karriär. Vågen av känslor – från empati till oförståelse – som utlösts på sociala medier understryker det akuta behovet av att ompröva de franska idrottarnas status.