Julikonen Mariah Carey sätter scenen i brand i Las Vegas

Mariah Carey, julens obestridliga ikon, satte nyligen Dolby Live-scenen i fyr och fyr i Las Vegas med lanseringen av sin residens "Christmastime in Las Vegas", en show som transporterar publiken till ett magiskt vinterparadis. "Julens drottning" bar en skimrande godisöverdragen klänning, omgiven av gigantiska snöflingor, trumpeterande änglar och en scenografi som liknade en gigantisk snöglob, för en show i tre akter som blandar tidlösa klassiker och nya hits.

En magisk miljö och legendariska sångframträdanden

Showen, som pågår fram till den 13 december på Park MGM, inleds med en triumferande entré där Mariah Carey omedelbart fängslar publiken med sina ikoniska höga toner, särskilt på "All I Want for Christmas Is You", som kulminerar i en femoktav lång sång. Produktionen inkluderar dansare i festliga kostymer, snöiga effekter och en glädjefylld repertoar inklusive "Hark! The Herald Angels Sing", "Joy to the World" och "Here Comes Santa Claus", vilket skapar en atmosfär av nostalgi och Vegas-glamour. Fans, klädda i upplysta kläder och tematröjor, dansar och sjunger med och förvandlar varje föreställning till ett kollektivt firande.

Fansen var extatiska över energin på scenen

Publikens reaktioner understryker en översvämande entusiasm: Mariahs röst förblir "felfri" och "legendarisk", med en smittsam energi som får alla att dansa och tända sina telefoner i kör. Videosammanfattningar fångar en jublande publik som beskriver evenemanget som "oförglömligt" och en "kröning" för julens drottning, där generationer delar leenden och high-fives. Julstämningen är elektrisk och bekräftar hennes status som en artist som "lever för den här säsongen".

Kort sagt, Mariah Carey utmärker sig i rollen som "julmusik", där hon varvar kunniga blickar med publiken och exakt övervakning för en smidig och uppslukande show. Bilder och videor från de första dejterna visar en strålande diva som erbjuder en upplevelse som går bortom en konsert: ett dopp i magin i en jul i Las Vegas.