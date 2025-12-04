"Hon är inte tillräckligt fet": Den här skådespelerskans rollbesättning splittrar internetanvändare

Filmatiseringen av Freida McFaddens bästsäljande thriller "The Housemaid" har inte ens släppts än, och rollbesättningen orsakar redan kontroverser. Amanda Seyfried, som valts ut för att spela Nina Winchester tillsammans med skådespelerskan Sydney Sweeney, kritiseras av vissa tittare som tycker att hennes fysik inte matchar karaktären som beskrivs i romanen. På TikTok och i kommentarer online återkommer en fras om skådespelerskan: "Hon är inte tillräckligt tjock".

Vem är Nina Winchester i boken?

I romanen "Hushållerskan" porträtteras Nina Winchester som en förmögen, elegant kvinna vars kropp utvecklas genom berättelsen, särskilt genom viktökning kopplad till den psykologiska kontexten och det våld hon utsätts för. Många läsare betonar att hennes utseende är en integrerad del av berättelsen och maktdynamiken med hennes man. För vissa fans är denna fysiska dimension inte bara en detalj, utan en nyckelfaktor i hur karaktären existerar och uppfattar sig själv i romanen.

Amanda Seyfried möter läsarnas förväntningar

När filmens rollistan tillkännagavs, med Amanda Seyfried i rollen som Nina, uttryckte många internetanvändare förvåning, till och med besvikelse. På sociala medier ansåg läsare – inklusive franska innehållsskapare på TikTok – att skådespelerskan, smal och i linje med Hollywoods standarder, inte speglade den Nina de hade föreställt sig, och gick så långt som att säga att hon "inte var tillräckligt tjock" för rollen. Vissa inlägg påpekade att Amanda Seyfrieds fysik är mycket lik Sydney Sweeneys, vilket enligt dem suddar ut en viktig kontrast mellan karaktärerna i boken.

En kontrovers som går utöver fallet med en enda film

Denna kontrovers är en del av en bredare debatt om representationen av kroppar i film. Läsare påpekar att detta inte är första gången en karaktär som beskrivs som överviktig eller fet i en roman har porträtterats på filmduken av en smal skådespelerska, och nämner andra adaptioner som exempel på detta återkommande fenomen. För många illustrerar detta ett strukturellt problem: Hollywood accepterar idén om "kurviga" karaktärer på sidan, men tvekar att casta skådespelerskor som faktiskt avviker från normerna för smalhet i dessa roller.

Trohet mot texten eller konstnärlig frihet?

Inför denna kritik försvarar en annan del av allmänheten rollbesättningen och påpekar att filmen är en adaption, inte en kopia av boken. Vissa menar att Amanda Seyfrieds prestation, hennes förmåga att förmedla Ninas psykologiska komplexitet, kan gå före en exakt trohet till romanens fysiska beskrivning. Andra hoppas att regi, kostymer eller till och med en liten fysisk förvandling kommer att göra det möjligt för filmen att översätta Ninas förhållande till sin kropp till skärmen utan att nödvändigtvis hålla sig till varje detalj i texten.

Frasen "Hon är inte tillräckligt tjock" sammanfattar slutligen spänningen i kärnan av denna kontrovers: det som står på spel är inte bara Amanda Seyfrieds kropp, utan hur branschen väljer vilka kroppar som anses "acceptabla" på filmduken. Fångad mellan en önskan om trohet till boken, konstnärlig frihet och en växande efterfrågan på kroppslig mångfald i film, visar debatten kring "The Housemaid" att publiken inte längre är nöjd med att acceptera castval utan att ifrågasätta. Det återstår att se om filmen kommer att vinna dem över...