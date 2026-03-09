I gotisk stil lockar Madonnas dotter alla blickar

Vid bara 29 års ålder har Lourdes Leon, modell och musiker känd under sitt artistnamn Lolahol, återigen visat sin djärvhet och stilkänsla. Under Ann Demeulemeester-visningen, som hölls under Paris modevecka, väckte Madonnas dotter uppmärksamhet i en dramatisk svart klänning – ett plagg som frammanar mörk romantik.

En tydligt gotisk estetik

Kreationen, som levde upp till det belgiska modehuset Ann Demeulemeesters rykte, innehöll skulpturala utskärningar och metalldetaljer. Tyget avslöjade en slående draktatuering på hennes lår, vilket gav en ännu mer rebellisk touch till helhetsintrycket. Lourdes, känd för sin avantgardistiska stil, verkar odla en chic gotisk estetik och blanda punkreferenser med raffinerad sensualitet.

Hennes släta svarta hår, diskreta smink och strålande hy stod i kontrast till outfitens visuella effekt och skapade en mästerlig balans mellan naturlighet och teatralitet. Detta utseende överensstämmer med hennes image: en oberoende konstnär som, samtidigt som hon följer i sin mors fotspår, skapar sin egen väg inom både mode och musik och avvisar alla former av konformitet.

LOURDES LEON på Ann Demeulemeesters modevisning under Paris modevecka 03/07/2026 Kommentar(er) pic.twitter.com/gFxLjH6oah — Snabba nyhetsbitar (@netiblogpro) 8 mars 2026

En stigande stjärna i modevärlden

Lourdes Leon, som redan har medverkat i kampanjer för Marc Jacobs och Mugler, etablerar sig nu som en stigande stjärna inom modern stil. Hon var också närvarande vid Saint Laurents visning några dagar tidigare och bekräftade sin plats bland de mest sedda personligheterna under denna modevecka. Hennes förmåga att blanda styrka, sensualitet och avantgardistiska dragningskrafter till både fotografer och designers cementerar henne som en ny musa inom experimentellt mode.

Med den här looken av Ann Demeulemeester bevisar Lourdes Leon att hon inte bara ärvt sin mors karisma, utan också sin djärvhet. Genom att blanda gotisk attityd med självsäker elegans förkroppsligar hon en generation som förespråkar sin kreativa frihet.