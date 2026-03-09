Ester Expósito väcker reaktioner online i en klänning broderad med hundratals penslar.

Vid den prestigefyllda Grand Dinner på Louvren fängslade den spanska skådespelerskan och modellen Ester Expósito alla när hon gick på röda mattan i en verkligt "överraskande" skapelse: en tyllklänning broderad med hundratals penslar. Designen, utformad som ett genuint konstverk, är en del av en serie med fem couture-outfits inspirerade av Louvren, som blandar djärvhet, elegans och en hyllning till konstnärligt skapande i alla dess former.

En hyllning till konst och mode

Denna klänning, kallad "Broderad nätklänning med penslar", symboliserar skärningspunkten mellan mode och konst. Varje handsydd pensel påminner om verken av de konstnärer som hyllas av Louvren och förvandlar plagget till en levande metafor för kreativitet. Kombinationen av tyll och penslarnas textur skapar en slående visuell effekt, någonstans mellan en målning och en textilskulptur.

Internetanvändarna blev övertygade.

Mycket snabbt satte bilder på Ester Expósito sociala medier i brand, särskilt på Instagram, där skådespelerskan delade flera bilder på sin look. Internetanvändare berömde djärvheten och sofistikeringen i outfiten, vissa kallade den "ett konstverk i sig". Mellan beundran, nyfikenhet och inspiration utlöste klänningen en riktig frenesi, vilket ytterligare bekräftade den unga skådespelerskans status som modeikon.

Genom att välja en klänning broderad med penslar till den stora middagen på Louvren förvandlade Ester Expósito sin outfit till en livfull hyllning till konstnärligt skapande. Mer än bara ett plagg, hon gjorde ett uttalande: det från en generation som förenar konst, modernitet och djärvhet på världens största kulturscener.