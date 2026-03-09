"Mitt ansikte ser hemskt ut": Efter flera kosmetiska operationer talar Jessi Ngatikaura om sina ånger.

Jessi Ngatikaura, stjärnan i reality-TV-serien "The Secret Lives of Mormon Wives", har avslöjat att hon lever en mardröm efter sin senaste kosmetiska operation, till den grad att hon säger att hennes ansikte "ser hemskt ut" och att ingreppet har "förstört (hennes) liv".

Jessi Ngatikaura ångrar det fullt ut

I en TikTok- video förklarar Jessi Ngatikaura att hon är "extremt missnöjd" med resultatet av sin senaste operation, som hon spenderade cirka 25 000 dollar på. Hon anförtror sig att hon känner att operationen har "förstört [hennes] liv" och "förstört [hennes] karriär", eftersom hennes image är central för hennes arbete framför kameror, i intervjuer och i marknadsföringsaktiviteter. Realitystjärnan, som blev känd efter att ha medverkat i Hulu-serien "The Secret Lives of Mormon Wives", går så långt som att säga att hon tycker att hon är "skrämmande hemsk" i säsong 5, och beskriver ett "svullet ansikte", ögon som "ser galna ut" och ett utseende som är helt annorlunda än det hon hade i föregående säsong. "Mitt ansikte ser hemskt ut, jag håller helt med", insisterar hon och förklarar hur dessa förändringar gör henne "verkligen väldigt osäker".

Missförstådda procedurer och svåra biverkningar att bära

Ursprungligen ville Jessi bara ha en nedre blepharoplastik för att "korrigera formen på sina ögon". På rekommendation av en läkare förklarar hon att hon gick med på att lägga till en övre blepharoplastik och fetttransplantation, utan att egentligen förstå ingreppets omfattning, dess konsekvenser eller återhämtningsperioden. Hon förklarar nu att hon egentligen inte ville ha fettöverföringen, att hon "bara följde ett förslag" och ångrar att hon inte "ställde fler frågor".

Jessi Ngatikaura hävdar också att fett lades till hennes läppar utan hennes samtycke, vilket gjorde dem "väldigt guppiga" och ytterligare ökade hennes obehag när hon tittar i spegeln. I ett försök att "korrigera" resultatet har hon redan använt Kybella för att minska en del av fettet som gör att hon ser "svull" ut, men utan att återfå sitt tidigare utseende.

En förtroendekris som har blivit en varnande läxa

När hon ser tillbaka medger Jessi Ngatikaura att hon var "blindad av (sina) problem med självförtroendet" och att hon inte längre såg hur vacker hon redan var före dessa flera operationer. Hon anförtror sig att när hon ser om säsong 4 tänker hon: "Jag var riktigt bra, jag önskar att jag hade sett den då", en insikt som berör henne så djupt att hon gråter i en video.

Idag lovar hon att "inte längre röra (sitt) ansikte förutom Botox", och uppmanar sina följare att tänka noga, göra research och ge sig tid innan de påbörjar kosmetisk kirurgi. "Det är okej att vara vacker i sin egen hud och nå en nivå av självförtroende där man inte längre känner behov av att förändra någonting", avslutar hon och förvandlar sin smärtsamma upplevelse till en varning för dem som kan frestas att följa samma väg.

Utöver hennes personliga erfarenheter belyser Jessi Ngatikauras vittnesmål de estetiska påfrestningar som kan tynga offentliga personer, men också många kvinnor i deras dagliga liv. Hennes berättelse påminner oss om att strävan efter "perfektion" ibland kan maskera en djupare brist på självförtroende, vilket kirurgi inte alltid löser.