Search here...

"Hon ser ut som en utomjording": FKA Twigs poetiska blick splittrar sociala medier

Léa Michel
@fkatwigs/Instagram

Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Tahliah Debrett Barnett, även känd som Twigs, är känd för sina poetiska modeval och har återigen skapat kontrovers med en outfit, vilket har väckt passionerade reaktioner online. Vissa berömde hennes "visionära djärvhet" medan andra tyckte att den var rentav "främmande".

En silhuett värdig en fantasyberättelse

Vid Grammysgalan 2026 bar FKA Twigs en specialsydd klänning av Paolo Carzana i beige och bruna toner, med böljande kanter som frammanade otämjd natur. Den hjärtformade halsringningen och de off-shoulder-ärmarna var utsmyckade med metalliska vinrankemotiv, vilket skapade en skogsliknande och romantisk effekt som verkade hämtad direkt ur en fantasiberättelse.

XXL stilettklackar insvepta i strumpbyxor

Höjdpunkten i visningen var hennes skor: höga platåpumps, omslutna av beige nätstrumpbyxor med svarta blommönster som sträckte sig runt klackarna för en hybrid och edgy look. Denna detalj förvandlade pumpsen till en organisk förlängning av silhuetten, som flirtade med ren avantgarde.

Onlinekontrovers: genialt eller för mycket?

Sociala medier utbröt omedelbart: "Absolut visionär!" "Hon uppfinner skor på nytt!" utbrast fansen, medan andra kommenterade : "Hon ser ut som en utomjording!" "Omöjligt att gå i de där grejerna!" Denna kontrast illustrerar perfekt essensen av FKA Twigs: att ifrågasätta normer och dela åsikter för att göra ett bestående intryck.

FKA Twigs, drottningen av experimentellt mode

Artisten i "Eusexua" (vinnare i kategorin dans/elektronisk musik) har samlat på sig en kollektion av ikoniska skostilar, från Schiaparelli-stövlar med nyckelhålsmotiv till skulpturala Louboutin-lårhöga skor. Här, på Grammys 2026, tog hon konceptet ännu längre och kombinerade strumpbyxor och klackar i en skapelse som trotsade traditionella elegansregler.

Genom att återigen tänja på gränserna för traditionellt mode bekräftar FKA Twigs sin status som artist, lika unik i sin musik som i sitt förhållningssätt till kläder. Varje offentligt framträdande blir ett visuellt manifest, där kropp, tyg och fantasi smälter samman för att skapa ett unikt språk. Oavsett om du känner igen dig i henne eller inte, lämnar hon aldrig någon oberörd, och kanske är det kännetecknet för en sann ikon: en som gör varje outfit till ett konstnärligt uttalande, någonstans mellan subversion och poesi.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Vid 82 års ålder lyser den här sångerskan på Grammys röda matta.
Article suivant
Skådespelerskan kritiseras för att "se supergammal ut" och svarar

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Skådespelerskan kritiseras för att "se supergammal ut" och svarar

I en bransch där utseende ofta bedöms mer än talang vägrar vissa kändisar att tiga inför olämpliga kommentarer....

Vid 82 års ålder lyser den här sångerskan på Grammys röda matta.

Den kanadensiska sångerskan och låtskrivaren Joni Mitchell, en levande legend inom folkmusik, lyste nyligen upp röda mattan på...

"En drottning": Jennifer Lopez skapar sensation i en "extravagant" klänning

Jennifer Lopez har återigen satt sociala medier i brand med ett inlägg som refererar till serien "Bridgerton". På...

Vid 52 års ålder debuterade Heidi Klum med en slående hårförvandling.

Den tysk-amerikanska modellen, tv-personligheten och skådespelerskan Heidi Klum fortsätter att trotsa ålders- och modekonventioner med en hårförvandling som...

Denna brittiska modell återuppfinner korsetten med ett avgjort modernt tillvägagångssätt

Vid premiären av den nya filmatiseringen av "Wuthering Heights" skapade Cara Delevingne furore. Den brittiska modellen valde en...

Denna franska influencer återupplivar en ikonisk look från en tv-serie från 1990-talet.

En silhuett som är omedelbart igenkännbar, djärva tryck och en omedelbart identifierbar popkulturreferens. Lena Mahfouf, mer känd som...

© 2025 The Body Optimist