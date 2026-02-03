"Hon ser ut som en utomjording": FKA Twigs poetiska blick splittrar sociala medier

Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Tahliah Debrett Barnett, även känd som Twigs, är känd för sina poetiska modeval och har återigen skapat kontrovers med en outfit, vilket har väckt passionerade reaktioner online. Vissa berömde hennes "visionära djärvhet" medan andra tyckte att den var rentav "främmande".

En silhuett värdig en fantasyberättelse

Vid Grammysgalan 2026 bar FKA Twigs en specialsydd klänning av Paolo Carzana i beige och bruna toner, med böljande kanter som frammanade otämjd natur. Den hjärtformade halsringningen och de off-shoulder-ärmarna var utsmyckade med metalliska vinrankemotiv, vilket skapade en skogsliknande och romantisk effekt som verkade hämtad direkt ur en fantasiberättelse.

XXL stilettklackar insvepta i strumpbyxor

Höjdpunkten i visningen var hennes skor: höga platåpumps, omslutna av beige nätstrumpbyxor med svarta blommönster som sträckte sig runt klackarna för en hybrid och edgy look. Denna detalj förvandlade pumpsen till en organisk förlängning av silhuetten, som flirtade med ren avantgarde.

Onlinekontrovers: genialt eller för mycket?

Sociala medier utbröt omedelbart: "Absolut visionär!" "Hon uppfinner skor på nytt!" utbrast fansen, medan andra kommenterade : "Hon ser ut som en utomjording!" "Omöjligt att gå i de där grejerna!" Denna kontrast illustrerar perfekt essensen av FKA Twigs: att ifrågasätta normer och dela åsikter för att göra ett bestående intryck.

FKA Twigs, drottningen av experimentellt mode

Artisten i "Eusexua" (vinnare i kategorin dans/elektronisk musik) har samlat på sig en kollektion av ikoniska skostilar, från Schiaparelli-stövlar med nyckelhålsmotiv till skulpturala Louboutin-lårhöga skor. Här, på Grammys 2026, tog hon konceptet ännu längre och kombinerade strumpbyxor och klackar i en skapelse som trotsade traditionella elegansregler.

Genom att återigen tänja på gränserna för traditionellt mode bekräftar FKA Twigs sin status som artist, lika unik i sin musik som i sitt förhållningssätt till kläder. Varje offentligt framträdande blir ett visuellt manifest, där kropp, tyg och fantasi smälter samman för att skapa ett unikt språk. Oavsett om du känner igen dig i henne eller inte, lämnar hon aldrig någon oberörd, och kanske är det kännetecknet för en sann ikon: en som gör varje outfit till ett konstnärligt uttalande, någonstans mellan subversion och poesi.