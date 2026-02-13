"Jag trodde att kvinnor skulle hata mig": den oväntade bekännelsen från en stigande stjärnskådespelerska

Margaret Qualley har samlat på sig projekt och etablerat sig som en av sin generations mest framstående personer. Bakom denna snabba uppgång medger den amerikanska skådespelerskan och modellen att hon gått igenom perioder av djup självtvivel, särskilt i sina tidiga dagar. I en lång intervju som nyligen gavs till Vanity Fair diskuterar hon öppet de rädslor som plågade henne när hon började arbeta inom filmbranschen i mycket ung ålder.

En tidig start i en skrämmande värld

Margaret Qualley, dotter till den amerikanska skådespelerskan och modellen Andie MacDowell, växte upp omgiven av Hollywood. Hon gjorde sin filmdebut innan hon ens fyllde 20. Hennes första betydande roll på vita duken kom 2013 i "Palo Alto", regisserad av Gia Coppola. Hon minns hur hon kände sig överväldigad: att arbeta tidigt, lära sig snabbt och förstå de oskrivna reglerna i en högprofilerad bransch.

Trots att hon var omgiven av människor som var bekanta med filmbranschen säger hon att hon kände "en sorts sårbarhet". Uppmärksamheten som fokuserades på hennes image, utseende och personlighet fick henne att skydda sig själv. Det var först senare, med erfarenhet, som hon förklarar att hon började återfå kontrollen över sin karriärväg och konstnärliga identitet.

En kraftfull bekännelse, färgad av rädsla

Under hela intervjun uttryckte Margaret Qualley precist vad hon kände just då: "Jag trodde att om jag var helt och hållet mig själv skulle kvinnor hata mig och män skada mig", anförtrodde hon. Detta uttalande belyser hennes sinnestillstånd vid den tiden. Enligt henne ledde denna rädsla till att hon undertryckte vissa aspekter av sin personlighet, särskilt allt som hade med hennes kvinnlighet att göra.

Hon förklarar att hon en gång kände att "det innebar en risk att hävda sig fullt ut", oavsett om det gällde omdöme eller säkerhet. Idag säger hon att hon har utvecklats. "Nu när jag har mer kontroll över mitt liv kan jag friare använda sensualitet och femininitet", förklarar hon i samma intervju. Ett sätt att bekräfta att självförtroendet med tiden har vuxit.

En karriär i full fart

Sedan debuten har Margaret Qualley tagit sig an ett flertal roller. Hon fick brett erkännande i "Once Upon a Time... in Hollywood" och senare i "The Substance". Idag kan hon skryta med dussintals medverkande i film, tv och musikvideor. Hon medger villigt att detta krävande tempo kan vara "svårt att upprätthålla".

I intervjun medger hon att hon är "väldigt tävlingsinriktad" mot sig själv och "ibland tar sig an för många projekt samtidigt". Hon nämner till och med val som hon, i efterhand, skulle kalla "misstag" – inte för att de var dåliga, utan för att hon inte skulle göra om dem idag.

Att återta sin image

Utöver projekten är det framför allt den personliga resan som sticker ut i den här intervjun. Margaret Qualley talar om vikten av att ha fått självförtroende, särskilt tack vare människorna omkring henne, inklusive hennes make, musikern Jack Antonoff, som hon gifte sig med 2023. Hon förklarar att hon nu "känner sig friare att utforska alla aspekter av sin personlighet".

Hennes berättelse belyser en verklighet som ofta förbises: att börja ung i en mycket uppmärksammad bransch kan skapa djupt rotade farhågor. Genom att dela dessa känslor försöker skådespelerskan inte skapa kontroverser, utan snarare förklara sin karriärväg.

Idag, medan hennes karriär fortsätter att blomstra, verkar Margaret Qualley ha funnit en mer solid balans mellan professionell ambition och personlig självbekräftelse. Hennes erkännande, långt ifrån att skada hennes image, understryker istället komplexiteten i en väg som byggts steg för steg – mellan initial sårbarhet och återvunnet självförtroende.