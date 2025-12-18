Mikrotrenchcoat, färgglada strumpbyxor: Madonna återuppfinner en ikonisk look

Tjugo år efter den ikoniska videon till "Hung Up" återupplivade Madonna sin flamboyanta aerobicsestetik vid öppningen av sin son Roccos utställning i London. Iklädd lila strumpbyxor, magentafärgade handskar och en blåviolett mikrotrenchcoat blandade popdrottningen nostalgi och avantgarde med stil.

En livfull hyllning till "Bekännelser"-eran

Den 16 december, i Soho-distriktet (London), valde Madonna lila strumpbyxor, en direkt påminnelse om den rosa-lila bodyn och det paljettprydda bältet från musikvideon från 2005. Matchande handskar och överdimensionerade glasögon fullbordade hyllningen till denna "aeroba silhuett" som markerade hennes triumferande återkomst till MTV, en symbol för ostoppbar popenergi.

Saint Laurents signatur mikrotrench

Höjdpunkten i looken: en svart mini-bikerjacka i läder, en anspelning på den ikoniska jackan från musikvideon, omtolkad av Anthony Vaccarello för Saint Laurent Spring/Summer. Modehusets leopardmönstrade väska, 5 to 7, gav en modern "katt"-twist, vilket bevisade att Madonna bemästrar retro-futurism som ingen annan.

En antydan om en snar comeback

Detta framträdande sammanfaller med tillkännagivandet av en uppföljare till "Confessions on a Dance Floor", Madonnas tionde studioalbum, som inkluderar låten "Hung Up". Utöver garderoben bekräftar albumet de bilder från 80- och 2000-talet som gjorde henne till en legend, och förvandlar en familjeuppvisning till ett tidlöst modeuttalande.

Kort sagt visar Madonna återigen att stil är tidlös och överskrider nostalgi. Genom att återuppleva estetiken i "Hung Up" med modern precision bevisar hon att hennes ikoniska stilar inte bara är arkiv, utan levande, andande material, ständigt återuppfinnda. För Madonna är återuppfinning en kontinuerlig disciplin – och en mästerlig konst.