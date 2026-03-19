Vid 60 års ålder fängslar Elizabeth Hurley ögat i en skimrande klänning.

Den brittiska skådespelerskan, modellen och producenten Elizabeth Hurley fängslade alla på Portrait Gala 2026 på National Portrait Gallery i London, i en skimrande asymmetrisk klänning som framhävde hennes figur.

En spektakulär och strukturerad klänning

Den 17 mars 2026 gjorde Elizabeth Hurley ett fantastiskt framträdande på röda mattan i en figurnära kreation prydd med paljetter och kristaller, med en långärmad klänning på ena sidan och en ultrahög slits för låren på den andra. Ett spiralmotiv inlagt vid höften gav dramatisk volym, medan utskärningen elegant avslöjade hennes ben i varje rörelse. Denna outfit framhävde hennes figur med perfekt mästerskap inom haute couture.

Tillbehör som kompletterar glansen

Elizabeth valde också silverfärgade platåklackar, glittrande örhängen i ljuskrona och intensiv rökig makeup förstärkt med en touch av rosa på läpparna. Hennes eleganta, glansiga hår, svept över ena axeln, ramade in denna skimrande look med tidlös elegans. Detta minimalistiska val gjorde att klänningen intog scenen och förvandlade varje bild till en ikonisk bild.

En gala bland stjärnorna

Evenemanget (Porträttgalan 2026), som sammanför mode, konst och kändisar för att finansiera galleriet, välkomnade även den brittiska modellen och skådespelerskan Rosie Huntington-Whiteley i en urringad liten svart klänning, den brittiska skådespelerskan Kristin Scott Thomas i en lång, diskret svart klänning, samt den brittiska komikern James Corden och den brittiska tv-personligheten Tamara Beckwith. Elizabeth Hurley, fotograferad hand i hand med Beckwith, förkroppsligade den absoluta elegansen i Londonkvällen.

Kort sagt, känd för sin Versace-klänning med säkerhetsnålar (1994) och sina återupptäckter av arkivplagg (som en Versace-klänning från 1999 som omarbetades 2026), odlar Elizabeth Hurley en tidlös stil. Vid 60 års ålder bekräftar hon sin status som modeikon och förkastar åldersbaserade konventioner för stilar som alltid är slående.

