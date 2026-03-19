I en minimalistisk klänning framhäver Zendaya sin figur på röda mattan

Léa Michel
I en minimalistisk vit klänning framhävde den amerikanska skådespelerskan och producenten Zendaya sin figur vid premiären av filmen "The Drama" i Los Angeles, och återanvände på ett briljant sätt ett kultplagg från 2015.

En mästerlig återgång till arkiven

Den 17 mars 2026 gick Zendaya catwalken på DGA Theater Complex i den elfenbensfärgade sidenklänningen hon tidigare burit vid sin Oscarsdebut 2015. Detta "något gammalt" val var en del av en pressresa med bröllopstema – en blinkning till hennes film. Klänningen, med sin åtsittande överdel och böljande chiffongärmar som bildade ett slöjt släp, omfamnade hennes figur med en sällsynt arkitektonisk renhet.

Konsten att återvinna elegant

Med sin stylist Law Roach utmärker sig Zendaya i personlig upcycling: denna Vivienne Westwood-klänning, som bars för 11 år sedan med långt lock, är tillbaka idag med en sofistikerad pixie bob. Endast diamantörhängen med ljuskrona och en vigselring (liknande en vigselring) fullbordade denna minimalistiska look. Den orörda vita ensemblen satte sociala medier i brand: "Sanna drottningar återvinner sina arkiv!"

Ett sammanhängande "brud"-koncept

Hennes promoturné "The Drama" spelar bröllopskortet: varje framträdande berättar "något gammalt, något nytt, något lånat, något blått", en blandning av mode, filmintrig och sentimentalt skvaller.

Robert Pattinson och Suki Waterhouse i perfekt harmoni

Zendayas motspelare i denna mörka romantiska komedi, den brittiske skådespelaren, modellen och musikern Robert Pattinson, glänste tillsammans med den brittiska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan och modellen Suki Waterhouse och hennes lapptäckande Harris Reed-ensemble. Denna moderiktiga kvartett förvandlade kvällen till en konceptuell modevisning och bekräftade Zendaya som drottningen på den eleganta röda mattan.

Kort sagt, Zendaya lyfter upcycling till en konstform med detta minimalistiska Vivienne Westwood-nummer, och bevisar att en silhuett som lyfts fram av modehistorien är värd mer än något nytt köp. Ett ikoniskt ögonblick som blandar personligt arv, filmisk berättande och bröllopsrykten med oöverträffad elegans.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
