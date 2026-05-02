Thailändska dansaren Lisa bär en spetsdräkt och orsakar sensation

Den thailändska dansaren, rapparen och skådespelerskan Lisa, medlem i den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen BLACKPINK, behöver inte en röd matta för att göra sig bemärkt. Med bildtexten "BadAngelchella" och två noggrant utvalda spetslooker utlöste hon en mängd reaktioner på Instagram.

En legend som säger allt

Lisa publicerade sin karusell med en enordsbildtext: "BadAngelchella", följt av en vingemoji. En direkt referens till Coachella – festivalen hon uppträdde på i april 2026 – kombinerat med den "bad angel"-persona hon har kultiverat sedan sin solodebut. Ett ord, tre världar: Lisas signatur i ett nötskal.

En blommig miniklänning i spets

På det första fotot bär Lisa en svart miniklänning i spets med genombrutna detaljer och blommotiv. Klänningen är avsiktligt transparent och leker med lager på lager mellan spetsen och det som ligger under. Hennes karaktäristiska lugg ramar in hennes ansikte, och hon har en "sminkfri" look – pärlemorskimrande kinder, definierade fransar och glansiga karamellbruna läppar.

Ett vitt virkset och lårhöga stövlar

Den andra looken växlar: ett vitt virkat set – matchande topp och nederdel – i kombination med svarta lårhöga stövlar. En ljusrosa väska och svarta naglar kompletterar en look där kontrasten mellan det virkade, rena vita och accessoarens mättade rosa skapar en omedelbar visuell effekt.

2,8 miljoner gilla-markeringar och en flod av kommentarer

Inläggets siffror säger mycket om Lisas inverkan på sociala medier. 2,8 miljoner gilla-markeringar, 93 700 delningar, 72 000 reposts och 13 700 kommentarer – statistik som överträffar de flesta inlägg från globala kändisar. "Queen", skrev ett fan. "Du är bedårande, söt, vacker, fantastisk, underbar, vacker och bara herregud", löd en annan i en lång och entusiastisk lista.

Lisa, en framväxande soloikon

Sedan hon lämnade YG Entertainment och startade sin solokarriär har Lisa varit involverad i ett flertal samarbeten och framträdanden, vilket befäst sin status som en global ikon. Hon är närvarande på Coachella 2026 och pryder regelbundet omslagen till stora modetidningar, och har etablerat en personlig estetik som blandar K-pop-referenser, couture och västerländsk djärvhet. Denna "BadAngelchella"-karusell är det senaste och mest fulländade exemplet på detta.

Sammanfattningsvis, med 2,8 miljoner gilla-markeringar och en helt påhittad bildtext, bekräftar Lisa från den sydkoreanska K-pop-tjejgruppen BLACKPINK en sak: hennes visuella universum tillhör bara henne, och hela världen vill inträda i det.