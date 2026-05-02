Skådespelerskan Brooke Shields och hennes dotter antar samma look och skapar furore

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Brooke Shields och hennes dotter Rowan behöver tydligen inte en gemensam stylist för att skapa en minnesvärd modeduo. I slutet av april 2026 fotograferades de två kvinnorna i matchande små svarta klänningar på New Yorks gator, och deras slående likhet blev omedelbart viral.

Filmning på Manhattans gator

Det var under inspelningen av serien "Next Gen NYC" som Brooke Shields och hennes 22-åriga dotter, Rowan Henchy, fotograferades på New Yorks gator, båda iklädda små svarta ärmlösa klänningar. Serien följer en grupp unga New York-arvingar, av vilka många är barn till stjärnor från "Real Housewives" (en amerikansk reality-tv-show). Brooke Shields förväntas medverka tillsammans med den amerikanska tv-personligheten Teresa Giudice, skådespelerskan och tv-personligheten Kandi Burruss, och den amerikanska reality-tv-personligheten och affärskvinnan Meredith Marks i en middagsscen med deras döttrar, en av de mest efterlängtade crossover-sekvenserna i franchisen.

Två svarta klänningar, två modeller

De två kvinnorna – Brooke Shields och hennes dotter Rowan – bar båda samma basplagg, den lilla svarta ärmlösa klänningen, men i sin egen version. Rowans klänning nådde henne till anklarna med en peplumkant och många silvernitar, accessoarerad med ett guldarmband, en matchande klocka och klackskor i lackskinn. Brooke Shields valde en rak läderversion, buren med mockaslippers. Samma DNA, distinkta personligheter: en dynamik som perfekt illustrerar deras nära band.

Likheten som orsakar uppståndelse

Det som fick lika mycket uppmärksamhet som kläderna var den slående likheten mellan mor och dotter. Samma figur, samma sätt att bära sig, bilderna cirkulerade omedelbart med samma kommentar: "svårt att skilja dem åt vid första anblicken." De två kvinnorna delar också matchande tatueringar: en nyckelpiga, en referens till Rowans barndomssmeknamn, "Lilla krypet", och frasen "och till en fest" intatuerad på deras underarmar. En koppling som uppenbarligen sträcker sig långt bortom garderoben.

Rowan Henchy, från campus till "Next Gen NYC"

Rowan tog examen i radiojournalistik från Wake Forest University i maj förra året och har 108 000 följare på TikTok. Hon har redan gått på flera röda mattor tillsammans med sin mamma – inklusive Vita husets korrespondentmiddag 2022 och utmärkelsen Årets kvinna. Hon har också talat offentligt om att leva med typ 1-diabetes och använt sin plattform för hälsopolitiskt påverkansarbete. Hennes deltagande i serien "Next Gen NYC" markerar ett nytt steg i hennes växande synlighet.

Brooke Shields, en ikon som går över flera generationer

Brooke Shields fortsätter att dominera media med obehindrad elegans. Hon är en före detta Calvin Klein-musa, skådespelerska, författare och numera producent, och hon ackompanjerar sin dotters tv-debut med samma lättsamhet som hon visar i sina egna kläder. Denna samordnade mor-dotter-duo som promenerar på New Yorks gator sammanfattar perfekt vad hon representerar: en naturlig, enkel och elegant överföring av värderingar.

Två små svarta klänningar, en slående likhet och uppenbar medverkan: Brooke Shields och Rowan Henchy har därmed skapat en av de mest anmärkningsvärda mor-dotter-lookerna från april 2026. Och vi har en känsla av att detta bara är början.