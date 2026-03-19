I en klänning med "optisk illusion" överraskar den här sångerskan med en vågad look

Léa Michel
I en lapptäcksklänning med "optiska illusioner" överraskade den brittiska sångerskan, låtskrivaren, skådespelerskan och modellen Suki Waterhouse på premiären av "The Drama" i Los Angeles med en "djärv" haute couture-look.

En Harris Reed-skapelse öppen för flera tolkningar

Den 17 mars 2026 dök Suki Waterhouse upp på röda mattan i en skulptural klänning. Ärmlöst blandade detta lapptäcke livfulla färger och kontrasterande mönster: den strukturerade korsetten verkade som att flera klänningar varvades i ett. Blå fjädrar prydde toppen, medan silhuetten omfamnade hennes figur perfekt och skapade en fängslande visuell effekt.

Minimalistiska accessoarer och noggrant uttänkt makeup

Suki lät klänningen stå i centrum och accessoarerade med bara några få diskreta ringar. Hennes hår, uppsatt i en lös uppsättning med hennes karaktäristiska lugg och böljande hårstrån, ramade in smink som framhävde hennes drag. Denna minimalistiska inställning förstärkte outfitens teatraliska effekt och förvandlade varje rörelse till en levande tablå.

Robert Pattinson kompletterar den excentriska duon

Hennes partner, den brittiske skådespelaren, modellen och musikern Robert Pattinson, stjärnan i filmen "The Drama" tillsammans med den amerikanska skådespelerskan och producenten Zendaya, spelade tillsammans i en rosa kostym, grön skjorta, gulrandig slips och ormskinnsskor. Denna duo, som blandade "modedrama" med tydlig kemi, fängslade fotografer och förkroppsligade ett perfekt synkroniserat konstnärligt par.

Suki Waterhouses klänning, som skapades som en "optisk illusion", återuppfann röda mattan som en visuell upplevelse och bevisade att sångerskan utmärker sig i att överraska sina gäster. Det var ett modeögonblick som kombinerade djärvhet, sofistikering och en oförglömlig uppvisning av parets koppling.

Léa Michel
Léa Michel
