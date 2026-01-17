"Ikonisk", "oroande": Bella Hadids framträdande väcker reaktioner

Den amerikanska modellen Bella Hadid satte nyligen premiären av "The Beauty", Ryan Murphys nya thriller, i full gång. Hennes röda Schiaparelli-klänning utlöste en våg av reaktioner, allt från fascination till oro. En klänning, en silhuett, en debatt.

En eldig röd, en couture-signatur

Den långa klänningen, tillverkad av modehuset Schiaparelli, känt för sina skulpturala och konceptuella skapelser, omfamnade Bella Hadids figur i en fyllig röd satin. Halternecken ramade elegant in hennes hals, medan en gjuten plastron, inspirerad av mänsklig anatomi, skapade en slående visuell effekt. Denna detalj påminde om de djärva silhuetter som märket traditionellt har erbjudit.

År 2021 gjorde Bella Hadid succé på filmfestivalen i Cannes med en svart klänning prydd med guldfärgade andningsorgan. Hennes kontakt med Schiaparelli, mer än bara ett partnerskap, blev ett fullfjädrat konstnärligt samarbete.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av FX:s The Beauty (@thebeautyfx)

En klänning designad som en roll

Den scharlakansröda nyansen påminner om Ruby, som hon porträtterar i serien "Skönheten". I filmens öppningssekvens dyker Bella upp i en röd outfit på en motorcykel, med blicken hård och uppträdandet skarpt. Premiären fick därmed känslan av en föreställning och suddade ut gränserna mellan skådespelerska och musa. Kontrasten mellan det böljande tyget och den stela överdelen förstärkte denna dualitet: mellan styrka och sårbarhet. När det gäller accessoarer var allt minimalistiskt: pumps i lack, diskret men sofistikerad makeup, läppar som matchade klänningen och prydligt stylat hår.

Blandade reaktioner: beundran och oro

Som ofta är fallet med Bella Hadid var reaktionerna snabbt delade.

På berömsidan: "skulptural" , "oförglömlig" eller till och med "en modern vision av haute couture" .

På den kritiska sidan: "störande" , "för suggestiv" eller till och med "överdriven iscensättning" .

Det centrala elementet i outfiten – denna trompe-l'œil-gjutna plastron – fascinerar lika mycket som den splittrar. År 2026 avslöjar dessa estetiska val en brytning mellan två modevisioner: en uttrycksfull och ofiltrerad; den andra mer konservativ.

En silhuett som väcker frågor

Bella Hadid är inte främmande för att göra ett djärvt stilistiskt uttalande. Sedan debuten har hon utforskat tankeväckande klädstilar: oväntade snitt, överraskande tyger och mer. Varje framträdande blir en lekplats för visuella experiment. Hon leker med linjer, volymer och förväntningar. För designers är hennes kropp en levande duk, ett uttrycksmedel.

Det skulpterade bröstskyddet, ett nytt uttrycksfält

Denna detalj, inspirerad av antika skulpturer, återuppfinner strukturerade kläder: varken döljning eller exponering, utan transformation. Schiaparelli omfamnar denna "nya trend" att antyda utan att visa, att stilisera kroppen snarare än att avslöja den. År 2026 kommer flera modehus att följa efter: formgjutna plagg hos Coperni, stiliserade anatomiska element hos Balmain och Mugler. Denna stil blir ett språk i sig, som blandar högprecisionshantverk med ett kraftfullt visuellt budskap.

Bella Hadid förkroppsligar en viss idé om modernt mode: intellektuellt, teatraliskt, ibland obekvämt. Hon försöker inte till varje pris behaga, utan uttrycka en vision. Hennes framträdande i New York lämnar inget utrymme för likgiltighet. Och det är just detta som, i flera år nu, har gjort henne till en av de mest observerade – och debatterade – figurerna i modevärlden.