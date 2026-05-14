"Fortfarande magnifik": Vid 88 års ålder imponerar Jane Fonda med en gnistrande figur

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Jane Fonda prydde röda mattan vid den 79:e filmfestivalen i Cannes (12-23 maj 2026) för öppningsceremonin och visningen av filmen "Electric Venus". Hon gjorde ett slående intryck i en svart paljettprydd Gucci-klänning och höll ett öppningstal som lyfte fram filmens politiska dimension. Hennes framträdande hyllades av internetanvändare, av vilka många kommenterade: "Alltid magnifik".

En paljettklänning, signaturen för en stamgäst i Cannes

För sitt mycket efterlängtade framträdande på Croisetten valde Jane Fonda en lång svart klänning helt täckt av paljetter. Klänningen, som satt nära kroppen och var lätt utsvängd nedtill, fångade ljuset i varje rörelse och gjorde henne omedelbart igenkännbar. Skådespelerskan kombinerade denna outfit med sina naturliga grå lockar, omsorgsfullt stylade – ett val som säger mycket om hennes önskan att visa sin ålder.

Detta framträdande var ingen slump: Jane Fonda har varit en stamgäst i Cannes sedan 1963 och har gjort Cannes röda matta till en av sina favoritlekplatser. Varje år väljer skådespelerskan slående, ofta bländande plagg som lämnar ett bestående intryck. I år, 2026, är inget undantag. På sociala medier strömmar kommentarerna in: "Alltid magnifik", "En legend", "Vilken energi vid 88!" ... Lovordet gäller både hennes klädsel och hennes hållning.

Ett öppningstal med ett politiskt budskap

Det som gjorde detta framträdande ännu mer anmärkningsvärt var vad som hände när Jane Fonda väl satt sig i rummet och sedan intog scenen tillsammans med den kinesiska skådespelerskan och sångerskan Gong Li. Inför en internationell publik höll Jane Fonda ett öppningstal som resonerade som ett manifest.

”Makt är det som förenar oss ikväll. Jag tror på denna kraft: kraften i röster på skärmen, utanför skärmen och särskilt på gatorna”, förklarade hon. Hon fortsatte: ”För mig har film alltid varit en motståndshandling eftersom vi berättar historier som låter oss känna samma känslor trots våra olikheter. Här i Cannes har historieberättandet företräde, modet att berätta historier har företräde. Så låt oss fira friheten och den kraftfulla skapandeakten!” Hennes tal avslutades med ceremonins officiella öppningsanförande, som hölls på franska – en blinkning till värdlandet.

En militant ikon som inte ger upp något

Jane Fonda är inte främmande för att göra politiska uttalanden. Som feministisk aktivist i årtionden, engagerad i klimatåtgärder, motstånd mot Vietnamkriget och på senare tid i kampen mot våld mot kvinnor, använder skådespelerskan alla plattformar för att leverera kraftfulla budskap. Hennes närvaro i Cannes 2026 bekräftar detta: hon fortsätter att förkroppsliga ett visst ideal av engagemang och elegans och avvisar pressen att bli mer diskret med åldern.

Precis som den amerikanska skådespelerskan och modellen Brooke Shields, den amerikanska skådespelerskan Sharon Stone och den amerikanska skådespelerskan Kelly Rutherford före henne, är Jane Fonda en av de kvinnor som bevisar, natt efter natt, att djärvhet inte har något utgångsdatum. Tvärtom: med erfarenheten kommer en ny frihet, friheten att välja sina strider, sina röster – utan att behöva bevisa något för någon.

Mellan en skimrande klänning och ett kraftfullt tal höll Jane Fonda ett av de mest minnesvärda ögonblicken vid öppningen av Cannes 2026. Hon påminde oss om att mode, film och aktivism kan samexistera sömlöst. En lektion i stil, men också i mod, som resonerar långt bortom Croisetten.