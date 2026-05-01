Hon bryter mot reglerna: skådespelerskan Anne Hathaway ger leopardmönster en twist med en "oväntad" färg.

Screen du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

Den 28 april 2026, under en visning av filmen "The Devil Wears Prada 2" i New York, skapade den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway furore genom att våga kombinera leopardmönster med en ljus, livfull röd färg.

Michael Kors leopardkappa, lookens mittpunkt

Vid en filmvisning i New York valde Anne Hathaway att göra en leopardmönstrad kappa från Michael Kors till mittpunkten i sin look. Ett iögonfallande plagg som hon inte försökte tona ner – tvärtom. Hon bar den framträdande, som ett stiluttryck i sig.

Leopard och rött: oväntade partners

Under kappan visade hon en livfull röd skjortklänning med en subtilt utstickande krage, vilket skapade en omedelbart märkbar lager-på-lager-effekt. På fötterna matchade scharlakansröda pumps perfekt med en miniväska och matt läppstift. Resultatet: en silhuett där två slående plagg samexisterar utan att ta ut varandra.

Det här är inte första gången Michael Kors-kappan dyker upp. Förra mars i Milano bar Anne Hathaway samma kappa, den här gången i kombination med vita jeans och träskor med Chloé-prydnad. Leopardmönstret har därmed blivit en av stiltrådarna i hennes reklamkampanj, ett signaturmönster som känns igen från stad till stad.

Röd, nyckelfärgen för 2026

Rött är redo att bli den dominerande färgen 2026 – från topp till tå eller som accent, det räcker för att förvandla vilken look som helst. I det här sammanhanget får Anne Hathaways val en extra dimension: genom att para ihop det med leopardmönster följer hon inte bara en trend, hon stöder den. Och eftersom rött naturligtvis frammanar världen i filmen hon kom för att marknadsföra, är den stilistiska nickningen komplett.

En hyllning till Andrea Sachs

Det är svårt att inte se detta som en anspelning på en av hennes ikoniska stilar i den första filmen "The Devil Wears Prada", när hennes karaktär Andrea Sachs strosade på New Yorks gator i en grön kappa med leopardmönstrade slag. Tjugo år senare är cirkeln sluten: mönstret är tillbaka, och den här gången är det Anne Hathaway själv som sätter de nya reglerna.

Sammanfattningsvis valde den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway inte bara en outfit: hon lade grunden för en look som vi kommer att se överallt till hösten.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
