Denna framväxande sångerskan anses vara "för maskulin" och möter kritik för sitt utseende.

Den puertoricanska rapparen och sångerskrivaren Young Miko får kritik för att vara "för maskulin" på grund av sin androgyna stil och "aggressiva trap flow".

En streetwear-stil som inte är universellt populär online.

Unga Miko har ofta överdimensionerade hoodies, vida byxor, XXL-kedjor, grova sneakers och kort hår eller en bakåtslätad hästsvans – en "pojkflicka" som krockar med de så kallade traditionella "feminina koderna" inom reggaeton. Denna återupplivade Y2K-stil – inspirerad av anime och tatueringar – förstärker hennes image som en "queer queen", men får hån på sociala medier och anklagas för att vara "inte tillräckligt kvinnlig" eller "som en pojke".

Quea-motreaktion i urban latin

Hennes direkta rap – som i "Lisa" eller "Årets nybörjare" – anammar macho-koder inom urban rap, där flirtandet är direkt och ofiltrerat. Denna hållning, ofta beskriven som en "aggressivt maskulin positionering", undergräver normerna i en genre som historiskt sett präglats av patriarkat och homofobi. Resultatet: en virulent motreaktion online, där vissa bedömer henne som "för slem för att vara lesbisk", vilket avslöjar de fortfarande starka normativa förväntningarna, även inom hennes egen publik.

Som öppet lesbisk konstnär utmanar Young Miko konventioner genom att skildra lesbiska relationer utan att reducera dem till lidande eller marginalisering. Denna synlighet åtföljs dock av återkommande sexistisk och homofobisk kritik: kommentarer om att hennes kropp anses vara "för maskulin", om hennes utseende utan smink eller om hennes vägran att anpassa sig till traditionella könskategorier.

Denna kontrast blir desto mer slående i takt med att hans framgångar fortsätter att växa – slutsålda konserter, bland annat på El Coliseo 2025, och stora samarbeten med personer inom genren som den colombianska latinamerikanska trap- och reggaeton-sångerskan Karol G. Trots detta kvarstår kritiken på sociala nätverk som TikTok eller Reddit, vilket illustrerar spänningarna mellan konstnärlig evolution och kulturellt motstånd i den urbana scenen.

Nominerad till en Latin Grammy, slutsåld XOXO-turné: Unga Miko förvandlar äntligen kritik till styrka och skapar en trygg plats för HBTQ+-personer i Latin trap (en musikalisk undergenre av latin hiphop).