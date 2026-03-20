I en svart axelbandslös klänning fängslar denna amerikanska atlet ögat

I en elegant axelbandslös svart sammetsklänning fängslade den amerikanska artistgymnasten Jordan Chiles allas blickar på Maternal Health Gala i Los Angeles.

En ultrasofistikerad sammetskolumnmodell

Jordan Chiles valde en lång, svart klänning med tubkrage i slät, glansig sammet. Den axelbandslösa toppen framhävde hennes axlar och tatuerade armar, medan kolumnsilhuetten betonade hennes midja och ben. Med långa svarta naglar och sotad makeup med malvafärgade läppar utstrålade hon kraftfull elegans mot den blå bakgrunden.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Wilder Entertainment (@wilderent)

Ett välgörenhetsevenemang i Beverly Hills

Den här looken fångades den 18 mars 2026 på Jhpiego Maternal Health Gala på Beverly Hills Hotel, en gala som stöder global mödrahälsa. Bland de närvarande stjärnorna, som den amerikanska skådespelerskan och producenten Gabrielle Union och den amerikanska skådespelerskan Tia Mowry, utmärkte sig Jordan Chiles med sin hållning som en atlet som blivit modeikon, efter hennes triumferande kampanj för bronsmedaljen vid de olympiska spelen i Paris 2024.

Kort sagt, Jordan Chiles utmärker sig på röda mattan: en symbolisk silverfärgad klänning med utskurna detaljer på TIME Women of the Year 2026, eller en svart klänning på Ebony Power 100 Gala. Denna svarta sammetsklänning bekräftar hennes talang för att blanda atletisk styrka och couture, och fängslar både fans och fotografer.