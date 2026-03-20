I en svart axelbandslös klänning fängslar denna amerikanska atlet ögat

Julia P.
@jordanchiles / Instagram

I en elegant axelbandslös svart sammetsklänning fängslade den amerikanska artistgymnasten Jordan Chiles allas blickar på Maternal Health Gala i Los Angeles.

En ultrasofistikerad sammetskolumnmodell

Jordan Chiles valde en lång, svart klänning med tubkrage i slät, glansig sammet. Den axelbandslösa toppen framhävde hennes axlar och tatuerade armar, medan kolumnsilhuetten betonade hennes midja och ben. Med långa svarta naglar och sotad makeup med malvafärgade läppar utstrålade hon kraftfull elegans mot den blå bakgrunden.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Wilder Entertainment (@wilderent)

Ett välgörenhetsevenemang i Beverly Hills

Den här looken fångades den 18 mars 2026 på Jhpiego Maternal Health Gala på Beverly Hills Hotel, en gala som stöder global mödrahälsa. Bland de närvarande stjärnorna, som den amerikanska skådespelerskan och producenten Gabrielle Union och den amerikanska skådespelerskan Tia Mowry, utmärkte sig Jordan Chiles med sin hållning som en atlet som blivit modeikon, efter hennes triumferande kampanj för bronsmedaljen vid de olympiska spelen i Paris 2024.

Kort sagt, Jordan Chiles utmärker sig på röda mattan: en symbolisk silverfärgad klänning med utskurna detaljer på TIME Women of the Year 2026, eller en svart klänning på Ebony Power 100 Gala. Denna svarta sammetsklänning bekräftar hennes talang för att blanda atletisk styrka och couture, och fängslar både fans och fotografer.

Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
Article précédent
Vid 56 års ålder har Jennifer Lopez en slående look i Las Vegas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid 56 års ålder har Jennifer Lopez en slående look i Las Vegas.

Den amerikanska sångerskan, skådespelerskan, producenten och affärskvinnan Jennifer Lopez gör ett slående framträdande i Las Vegas efter sin...

Utan smink avslöjar Jessica Alba sin rutin för strålande hud

Utan smink avslöjar den amerikanska skådespelerskan, modellen och entreprenören Jessica Alba sin rutin för strålande hud, förevigad i...

Vid 43 års ålder orsakade denna indiska skådespelerska furore i en silverklänning.

Den indiska skådespelerskan, sångerskan, producenten, författaren och modellen Priyanka Chopra Jonas orsakade nyligen furore på Vanity Fairs Oscarsfest...

"Hon visar för mycket": Den här skådespelerskans klänning väcker ny fart på den "body shaming" som unga mödrar upplever.

På röda mattan granskas kändisarnas modeval in i minsta detalj. Vissa kommentarer går dock utöver enkel "modekritik". Detta...

Rosalía sätter scenen i fyrkant med ett omklädningsrum värdigt en futuristisk balett

På scenen tänjer vissa artister på gränserna för både visuell och musikalisk framträdande. Kostymer blir då ett centralt...

"Ett otroligt ansikte": vid 38 års ålder fängslar den här brittiska modellen internet

Den brittiska modellen och skådespelerskan Rosie Huntington-Whiteley fängslar internet med minimalistiska studiofoton där hennes naturliga elegans lyser igenom....