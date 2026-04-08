Vid 64 års ålder talar denna berömda 80-talsmodell om pressen "att förbli vacker"

@the_kimalexis / Instagram

Den amerikanska modellen och skådespelerskan Kim Alexis, en ledande figur på 1980-talets catwalks, talar nu ut om pressen kring utseende och åldrande. Hon delar med sig av sitt perspektiv på utvecklingen av skönhetsstandarder och självacceptans med åldern.

En ikon från 1980-talet konfronterad med ungdomens krav

På 1980-talet etablerade sig Kim Alexis som ett av de ledande ansiktena inom internationellt modet. Hon medverkade i Vogue och Cosmopolitan och gick på catwalken för flera stora modehus, inklusive Gucci och Ralph Lauren. Hon tillhörde en generation av modeller som satte sin prägel på branschen tillsammans med Christie Brinkley, Janice Dickinson och Paulina Porizkova.

Kim Alexis, som upptäcktes i slutet av 1970-talet, skrev även på ett stort kontrakt med kosmetikmärket Revlon, vilket bidrog till att öka hennes synlighet inom skönhetsbranschen. Idag talar den tidigare supermodellen öppet om de förväntningar kvinnor möter i en bransch där ungdom ofta värderas.

"Åldern är oundviklig": ett budskap om acceptans

I ett nyligen delat uttalande på sociala medier hävdar Kim Alexis att pressen att hålla sig ung är en verklighet för många kvinnor. Hon betonar också vikten av att acceptera de förändringar som kommer med tiden.

Hon betonar idén att uppfattningen av skönhet utvecklas med livserfarenhet. Hon lyfter fram vikten av självförtroende och en känsla av personlig balans, och tror att image inte är begränsad till fysiskt utseende. Kim Alexis förklarar särskilt att vissa åldersrelaterade förändringar, såsom klimakteriet eller hormonella fluktuationer, kan påverka ens förhållande till sin kropp.

En karriär präglad av modebranschens krav

Liksom andra modeller i sin generation stod Kim Alexis inför strikta krav gällande utseende. Hon förklarar att hon kände press från mycket ung ålder att anpassa sig till branschens förväntningar, särskilt vad gäller sin figur. Hon diskuterar också utmaningarna relaterade till hypotyreos, en hormonell störning som kan påverka vikt och energinivåer.

Kim Alexis menar att dessa erfarenheter har bidragit till att förändra hennes förhållande till image och fysisk prestation. Hon påpekar också att modebranschen ibland kan värdesätta kriterier som är svåra att upprätthålla på lång sikt, vilket kan uppmuntra vissa kändisar att gradvis dra sig tillbaka från det offentliga livet.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av @johnjayvanespodcast

Att bli gammal i en bildcentrerad bransch

Kim Alexis menar att kvinnliga förebilder ofta förknippas med en stel image. Hon menar att vissa offentliga personer kan känna en implicit press att behålla det utseende de hade i början av sina karriärer. Enligt henne är åldrande fortfarande ett känsligt ämne inom imagerelaterade branscher, även om attityder gradvis förändras. Idag säger hon att hon föredrar en strategi inriktad på allmän hälsa och välbefinnande snarare än strävan efter ett oföränderligt utseende.

Denna diskurs är en del av en större utveckling.

Kim Alexis uttalande är en del av en bredare trend där flera offentliga personer tar upp frågan om åldrande och skönhetsnormer. På senare år har många modeller och skådespelerskor främjat en mer inkluderande syn på ålder inom mode och media. Vissa kampanjer hyllar nu mer mångsidiga profiler, vilket återspeglar olika skeden i livet. För Kim Alexis skulle denna utveckling kunna bidra till att förändra uppfattningen om skönhet och minska den press som vissa kvinnor känner.

Nu, borttagen från catwalkens intensiva tempo, förklarar Kim Alexis att hon lägger större vikt vid personlig balans. Hon betonar idén att självförtroendet kan stärkas med erfarenhet. Hennes berättelse belyser de utmaningar kvinnor står inför i branscher där utseendet är av största vikt, samtidigt som den understryker möjligheten att omdefiniera skönhetsstandarder över tid.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

