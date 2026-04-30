Före detta Miss Frankrike och läkaren Marine Lorphelin utmanar stereotyper med sin "okonventionella" karriärväg.

Det finns vägar som tvingar en att ompröva sina fördomar. Marine Lorphelin är det perfekta exemplet: vald till Miss Frankrike vid 19 års ålder, tvåa i Miss World, är hon idag läkare i allmänmedicin – och hon har aldrig behövt välja mellan de två.

Fröken Frankrike 2013: ett val präglat av intelligens

Marine Lorphelin valdes till Miss Frankrike 2013 den 8 december 2012 i Limoges med 41,67 % av rösterna – det högsta resultatet någonsin för en Miss Frankrike-vinnare. Miss Frankrike-organisationen tilldelade henne också priset för allmän kunskap, med en poäng på 17/20. Denna dubbla utmärkelse satte redan tonen: bakom titeln finns en ung kvinna med mer att säga.

Miss World Europa och medicinska studier parallellt

Vid Miss World 2013-tävlingen på Bali kom Marine Lorphelin tvåa bland 131 kandidater – Frankrikes bästa resultat sedan 1998 – och blev Miss World Europe 2013. I slutet av sitt ettåriga regeringstid fattade hon ett beslut som orsakade stor uppståndelse: hon återupptog sina läkarstudier under sitt andra år vid Claude Bernard University Lyon 1, i början av 2014. En återgång till universitetet efter ett år som Miss Frankrike, med nattskift och tävlingar som väntade henne.

Fjorton år på läkarutbildningen, mellan två kontinenter

Hon avslutade sitt sjätte år i juni 2018, rankad som nummer 3 795 av 8 706 kandidater i de nationella rankningsproven, och valde att studera allmänmedicin vid Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). I oktober 2021 flyttade hon till Nya Kaledonien för att slutföra sina studier med en sex månader lång praktikplats i gynekologi. Mellan Paris och Stilla havet upplevde hon allt: Covid-krisen, nattskift, provrepetitioner – allt medan hon fortsatte att dela sin vardag med sina Instagramföljare.

Avhandlingen försvarades med utmärkelsen "mycket hedervärd"

Den 12 mars 2025 försvarade Marine Lorphelin sin avhandling inför en jury vid hälsovetenskapliga fakulteten vid Paris-Cité-universitetet och fick den högsta utmärkelsen. Hon delade sedan en video på Instagram som återberättade sin resa med bildtexten: "14 år har gått sedan jag började på läkarutbildningen. Ni har följt nattpassen, covidkrisen, examensrepetitionerna, praktikplatserna här och på andra håll, de första vikariatstjänsterna och nu min doktorsexamen. Jag ångrar ingenting; jag älskar mitt yrke." Hennes slutsats: "Kalla mig doktor."

En skicklig atlet, från tatamimattorna till bergslederna

Marine Lorphelin, en ivrig idrottskvinna sedan barnsben, utövade gymnastik i åtta år och sedan friidrott i fem, och vann Bourgogne-mästerskapet i tresteg i kategorin U16. Idag springer hon terränglopp på hög nivå: hon deltog i HOKA UTMB Mont-Blanc 2025 och slutade på 117:e plats bland damerna och 543:e plats totalt, med ett UTMB-index på 460.

Som ambassadör för FFEPGV var hon även gudmor och deltagare i Adventur'Games 2025 i Jura, där hon förespråkade en vision om idrott tillgänglig för alla: "Jag tycker det är viktigt att göra idrott tillgänglig för så många människor som möjligt."

Sport, medicin och synlighet: en tydlig linjering

Marine Lorphelin är en hängiven läkare och ivrig sportentusiast och förespråkar konsekvent förebyggande åtgärder, hälsa och välbefinnande. Genom sin karriär och sina offentliga uttalanden lyfter hon fram fördelarna med fysisk aktivitet. Enligt flera bedömare skulle hennes framträdande roll också kunna inspirera många unga kvinnor genom att visa att det är fullt möjligt att förena vetenskapliga ambitioner, engagemang och olika ambitioner.

Även om hennes resa kan ses som inspirerande, bör den inte på något sätt bli en uppmaning att "uppnå allt" eller en källa till jämförelse. Varje person utvecklas i sin egen takt, med sina egna svårigheter, prioriteringar, styrkor och sårbarheter. Att lyckas i sina studier, blomstra i sin karriär, vara ständigt aktiv eller ens helt enkelt hitta energin att lämna huset upplevs inte på samma sätt av alla. Varje väg är legitim, och ingen är värd mer än en annan. Marine Lorphelin kan representera en förebild för vissa, men det väsentliga återstår att bygga sin egen väg, enligt sina önskningar och förmågor, och utan att jämföra sig med andra.

I slutändan behövde Marine Lorphelin inte välja mellan glitter och glamour och stetoskopet, och inte heller mellan terränglöpningsträning och sjukhusliv. Som läkare, idrottare och förespråkare för hälsorelaterad sport visar hon att det är möjligt att kombinera flera identiteter och intressen utan att behöva rättfärdiga det.