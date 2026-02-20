Search here...

Cindy Crawford firar sin 60-årsdag med en look direkt från 1990-talet

Léa Michel
@cindycrawford/Instagram

Cindy Crawford bevisar återigen att stil inte har någon åldersgräns. Modeikonen firade sin födelsedag med tidlös elegans genom att återuppleva en look direkt från 1990-talet, årtiondet som gjorde henne till en global superstjärna.

En fest präglad av elegant nostalgi

Den amerikanska modellen inledde sina festligheter med en fotografering för sitt skönhetsmärke i Santa Monica. Klädd i en elektriskt lila sidenklänning fängslade hon omedelbart sina fans. Detta modeval frammanade de vackraste lookerna från supermodellernas era, en blandning av sensualitet och enkelhet. Bilderna som publicerats på Instagram påminner om modellens bländande början på 1990-talet – ett decennium då klänningen dominerade röda mattor och tidningsomslag.

En dubbel look, någonstans mellan elegans och naturlighet

Under resten av fotograferingen bytte Cindy Crawford ut sin sidenklänning mot en mycket mer avslappnad outfit: en vit stickad tröja instoppad i högmidjade, blekta jeans. Denna återgång till en avslappnad-chic stil illustrerar perfekt den balans hon alltid har hittat mellan sofistikering och tillgänglighet. Oavsett om hon bar sin signaturliknande voluminösa håruppsättning eller lät håret flöda fritt, visade supermodellen upp en strålande makeup-look som återspeglade den kaliforniska stil hon har förkroppsligat i årtionden.

Kort sagt, Cindy Crawford valde att fira sin födelsedag på samma sätt som hon levde sin karriär: med grace, modernitet och en touch av nostalgi. Genom att fira denna födelsedag i vibrerande lila skickar hon ett tydligt budskap: karisma har inget utgångsdatum – om någon fortfarande tvivlade på det.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
