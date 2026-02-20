Search here...

Vid 50 års ålder bryter Charlize Theron tystnaden om "oacceptabelt beteende" i Hollywood.

Charlize Theron reflekterar över sin Hollywoodkarriär och fördömer "oacceptabla beteenden" som hon inte längre skulle tolerera idag. I en nyligen genomförd intervju med tidningen AnOther talar den sydafrikansk-amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen öppet om branschens sexism, sitt behov av att återta kontrollen och hur hon nu närmar sig sitt yrke.

En frigjord röst

Charlize Theron berättar om hur hon upplevde förödmjukelse och respektlöshet på inspelningsplatsen från sina tidiga dagar som modell och sedan som skådespelerska. Hon beskriver auditions, filminspelningar och fotograferingar där vissa regissörer eller fotografer antog aggressiva eller påträngande attityder, vilket hon nu kallar beteenden "som man inte längre kan tolerera". Hon anförtror sig till exempel att hon nyligen var tvungen att tillrättavisa en fotograf som rörde henne utan förvarning under förevändning att rätta till hennes kläder, en gest hon nu vägrar att tolerera.

Från "trofén" till kvinnan som väljer

Charlize Theron förklarar också att det enda sättet att "lyckas" på 1990-talet ofta innebar att acceptera rollen som en dekorativ kvinna. Hon berättar att hon såg skådespelerskor runt omkring henne göra tre filmer innan de ansågs vara "engångsbara", vilket fick henne att tidigt tänka på en "långt liv-strategi". Hennes besatthet, säger hon, var att överraska branschen och bevisa att det fanns "mer än så" bakom den blonda bilden som projicerades på henne: "Jag är en vuxen kvinna. Jag vill ha lite kontroll över mitt eget konstnärliga öde."

Producera för att återta kontrollen

Charlize Theron betonar vikten av att bli producent för ungefär 25 år sedan, vid en tidpunkt då skådespelerskor inte riktigt togs på allvar i den rollen. Fascinerad av bakom kulisserna-aspekterna av filmskapande ville hon vara involverad i allt: att välja regissörer, skriva manus, klippa, regissera skådespelare, för att, med hennes egna ord, ha "lite kontroll" över sitt eget konstnärliga öde. Hon förklarar att hon nu ser sitt arbete i två delar: den "sårbara och känsliga" skådespelerskan, och producenten som skyddar den sårbarheten och förespråkar filmkvaliteten från 9 000 meter över marken.

Att åldras, göra motstånd och fortsätta utmana status quo

Charlize Theron vägrar att vara rädd för åldrandet, samtidigt som hon erkänner de fysiska utmaningar som actionfilmsinspelningar medför, som till exempel hennes kommande film "Apex". Hon berättar hur hon pressade sin kropp till dess gränser, och till och med avslutade filmen med skador som krävde operation, men utan att kompromissa med sitt engagemang för autenticitet och realism. För henne är utmaningen, i AI:s och innehållsstandardiseringens tidsålder, att fortsätta skapa verk som utmanar, kräver koncentration och porträtterar kvinnor i all sin emotionella komplexitet, långt ifrån klichéer och lugnande stereotyper.

I slutändan använder Charlize Theron sin plattform för att tala ut om det som många länge har tigit om: Hollywoods vardagliga våld, pressen som ställs på kvinnor och deras behov av att återta kontrollen över sina egna berättelser. Genom sin frispråkighet, sitt engagemang som producent och sitt val av roller har hon etablerat sig mer än någonsin som en viktig röst inom samtida film.

