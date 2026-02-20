Med sina "kattögon" fängslar den här sångerskans look hennes fans

Med sina kattliknande ögon accentuerade av ett eyeliner-stycke fängslar Daniela Avanzini, medlem i den amerikanska tjejgruppen Katseye, sina fans på Instagram. Den peruanska sångerskan delade nyligen bilder där hennes fascinerande blick har tagit internet med storm.

Den magnetiska kraften hos "sirenögon"

Daniela Avanzini har blivit förkroppsligandet av trenden "siren eyes", en makeup-look som förlänger ögonen med winged eyeliner som sträcks ut till inre ögonvrån, rökfärgas och accentueras genom att mörka vattenlinjen. På TikTok och Instagram lovordar fansen: "Ojos de gato" (kattögon) eller helt enkelt "kattögon".

Fansen älskar den här tuffa stilen, som perfekt matchar tjejgruppen Katseyes "Beautiful Chaos"-era, och som skiljer Daniela Avanzini från andra medlemmar som Yoonchae (rosiga kinder) eller Lara (bruna läppar). Det är ingen slump: hennes kattliknande ögon förstärker synen och inspirerar tusentals amatörmakeupartister.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av daniela avanzini (@daniela_avanzini)

En stigande stjärna

Daniela Avanzini, som varit en av grundarna av den amerikanska tjejgruppen Katseye sedan deras debut 2024, erövrar världen med sin latinamerikanska karisma och medfödda skönhetskänsla. Hennes smink är inte bara något som "behagar": det sätter en global trend och bevisar att K-pop-idoler kan revolutionera skönhetsindustrin.

Utöver hennes fängslande blick och naturliga aura är det framför allt hennes talang som förtjänar universell hyllning. På scenen fascinerar Daniela med sin magnetiska närvaro, sin precisa koreografi och den känsla hon ingjuter i varje framträdande. Fansen beundrar henne inte bara för hennes utseende; de hyllar hennes energi, hennes röst och hennes sällsynta förmåga att förvandla varje framträdande till ett oförglömligt ögonblick.

Kort sagt, Daniela Avanzinis "kattögon" är mer än bara en kosmetisk detalj: de är ett "dödligt vapen" som fängslar och inspirerar, och förstärker hennes status som en framväxande it-girl från den amerikanska tjejgruppen Katseye. Med inlägg som detta fortsätter hon att förvandla varje blick till ett viralt fenomen.