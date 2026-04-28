Den amerikanska modellen Brooks Nader har en look som väcker uppståndelse.

Fabienne Ba.
@brooksnader / Instagram

Vissa outfits är tillräckliga i sig för att fånga allas uppmärksamhet. Brooks Nader visade detta ännu en gång genom att uppträda i en kort vit arkivklänning från La Perla, vilket snabbt väckte furore.

Ett stycke från La Perlas arkiv återuppväckt från glömskan

Det aktuella plagget är en kort vit klänning från La Perlas arkiv, tillverkad av ett mjukt, lätt transparent tyg som faller vackert. Det första som sticker ut är halsringningen, som hålls uppe av två tunna axelband. Denna minimalistiska konstruktion ger plagget dess omedelbart igenkännbara karaktär.

Klänningen är också prydd med en rad små, flerfärgade broderade blommor som löper diagonalt över framsidan. Denna romantiska detalj skapar en slående kontrast till strukturens enkelhet och minimalism – mellan ett plaggs lätthet och precisionen hos ett couture-plagg.

En stil som sätter klänningen i centrum.

För att komplettera outfiten perfekt valde Brooks Nader en varm, strålande makeup, med ett subtilt nude läppstift och blont hår stylat i voluminösa vågor som ramade in hennes ansikte. Inga onödiga accessoarer. Resultatet är en silhuett där varje detalj verkar ha noggrant övervägts så att klänningen förblir i fokus.

Brooks Nader går igenom en särskilt aktiv period i modevärlden. I början av april gjorde hon sig bemärkt i en kort svart spetsklänning med tunna axelband till en påskmiddag i Malibu. Några veckor tidigare, vid Fashion Trust US Awards 2026 i Los Angeles, bar hon en kort, draperad, off-shoulder-klänning i en blush-nyans, kraftigt samlad i mitten för en korsettliknande effekt. Alla dessa looks pekar på en konsekvent stilistisk strategi: korta, precisa och självsäkra plagg.

En hektisk framtid för modellen

Utöver modevärlden deltar Brooks Nader i nyinspelningen av "Baywatch" på Fox för säsongen 2026-2027, där hon spelar Selene, den viljestark kaptenen för Zumas strandlivräddarlag. Detta är en ny väg att uttrycka sig för en personlighet som verkar alltmer bekväm i rampljuset, i alla dess former.

Med detta slående framträdande bekräftar Brooks Nader sin stilkänsla och sin förmåga att modernisera arkivföremål. Mellan mode, image och nya projekt på skärmen fortsätter den amerikanska modellen sin uppgång och etablerar en alltmer distinkt signaturstil.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
