Vid 51 års ålder öppnar Drew Barrymore upp om sina erfarenheter med dejtingappar.

@drewbarrymore / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan, producenten, författaren, regissören, programledaren och affärskvinnan Drew Barrymore berättar humoristiskt om sina erfarenheter av dejtingappar och avslöjar en anekdot under sitt tv-program.

En oväntad, men konstruktiv reaktion

Under ett nyligt avsnitt av The Drew Barrymore Show berättade skådespelerskan hur hon frågade sin publik om deras åsikt om sin Tinder-biografi. Hon specificerade att hon inte sökte äktenskap eller barn – hon är redan mamma till två döttrar, Olive och Frankie, och gift tre gånger – och trodde att hon befriade män från en "låg press". En manlig tittare räckte sedan upp handen: "Förlåt, det där är verkligen avskräckande. Det får mig att låta stängd, stel, och jag skulle rymma!"

Helt överraskad utbrast Drew Barrymore: ”Men jag ville bara släppa dem fria!” Nästa dag uppdaterade hon sin biografi och erkände värdet av feedbacken ”från en heterosexuell mans perspektiv”, långt ifrån hennes vanliga krets av homosexuella vänner. ”Jag älskade hans uppriktighet”, tillade hon och betonade att denna råa feedback hjälpte henne att kommunicera mer effektivt.

Lärdom: mindre är mer

Drew Barrymore drar en enkel moral från detta: "På en dejtingapp är det bäst att säga så lite som möjligt. Du kommer aldrig att vinna något på att vara för direkt eller för vag – utelämna det." Denna filosofi återspeglar hennes avslappnade inställning till dejting vid 51 års ålder, efter tidigare äktenskap och motgångar som att bli ghostad eller frukta fara på en första dejt.

Kort sagt, Drew Barrymore förvandlar kritik till en positiv läxa och bevisar att hon vid 51 års ålder närmar sig dejting med lätthet och självkritik. Hennes autenticitet är inspirerande: att våga be om feedback och anpassa sig utan bitterhet är fortfarande nyckeln till ett meningsfullt kärleksliv.

