Vid 47 års ålder uppfräschar Laetitia Casta en klänning med en oväntad modeaccessoar.

Laetitia Casta fångade nyligen allas uppmärksamhet vid Jonathan Andersons första Haute Couture vår/sommar 2026-visning för Dior. Klädd i en helsvart ensemble – en ärmlös klänning med precisa linjer och en överdådig fjäderboa – utmanade hon couture-koder med sofistikerad elegans.

Den lilla svarta djärvt omtolkad

I hjärtat av hennes siluett framhäver en ärmlös klänning hennes elegans perfekt. En diskret slits, haute couture-finish och ett oklanderligt fall: detta plagg omtolkar Diors DNA och ger det en dramatisk och modern känsla. Den franska skådespelerskan, modellen och regissören Laetitia Casta bevisar att klassiker aldrig går ur modet när de bärs med självförtroende och karisma.

Fjäderboan: återkomsten av ett bortglömt tillbehör

Överraskningsmomentet? En lång svart fjäderboa som lindas runt hennes axlar och ger en teatralisk touch. Den påminner subtilt om klassisk film och ger looken en oväntad dynamik, en blandning av retro-sofistikering och modernitet. Denna accessoar, som ofta förpassas till statusen som en "extravagant souvenir", gör en triumferande comeback, omformad som en elegant tillgång för vintern 2026.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av Laetitia Casta Icon (@laetitiacastadaily)

På första raden, en fransk ikon med ett oföränderligt utseende

Omgiven av personligheter som den barbadiska sångerskan och affärskvinnan Rihanna och den amerikanska skådespelerskan och producenten Jennifer Lawrence, sticker Laetitia Casta ut med sin diskreta men magnetiska franska elegans. Hennes silhuett – en grafisk svart klänning och eteriska fjädrar – överskrider epoker och trender med sällsynt lätthet. Som tidigare musa till Yves Saint Laurent bekräftar hon återigen sin status som en tidlös modeikon.

Genom att leka med kontrasterna mellan minimalistisk couture och "extravagans" påminner Laetitia Casta oss om att mode först och främst är en fråga om attityd. Hon förkroppsligar en fri och resolut modern elegans och bevisar att stil inte har någon åldersgräns – bara en signatur.