"Du kommer aldrig att vara henne": jämfört med Amy Winehouse reagerar den här sångerskan på attackerna

Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Raye, ofta jämförd med den brittiska sångerskan Amy Winehouse, har beslutat att direkt ta itu med dessa jämförelser och det näthat som följer med dem. I en nyligen genomförd intervju bekräftar hon sin beundran för Camden-legenden samtidigt som hon upprepar att Amy är, och kommer att förbli, "oersättlig och oefterhärmlig".

En "arvtagare" trots sig själv

Sedan hon blev känd har Raye regelbundet presenterats som ett slags efterträdare till Amy Winehouse, eftersom deras musikaliska världar hämtar inspiration från samma källor av jazz, soul och retro. Hon förklarar att hon "lever och andas" samma influenser och nämner ikoner som den amerikanska blues-, jazz- och gospelsångerskan och pianisten Dinah Washington, den amerikanska jazzsångerskan Ella Fitzgerald och den amerikanska jazzsångerskan Sarah Vaughan, som ger näring åt hennes skriv- och sångstil.

Raye vägrar dock att få en krona som inte tillhör henne. Hon insisterar på att det Amy Winehouse åstadkommit förblir unikt och betonar att ingen artist, inklusive hon själv, någonsin kommer att kunna "göra vad hon gjorde".

"Du kommer aldrig att vara henne": våldet i sociala medier

Bakom de smickrande jämförelserna döljer sig en mycket mörkare verklighet: den nätmobbning Raye har utstått sedan hennes karriär tog fart globalt. Hon berättar om brutaliteten i de meddelanden hon får, där vissa internetanvändare slungar fraser efter henne som: ”Du kommer aldrig att vara henne. Du är ett absolut misslyckande. Du äcklar mig för att jag ens tror att du skulle kunna vara något som henne.” Det som slår henne mest är den tragiska ironin i detta hat, ofta uttryckt i namn av att försvara Amy Winehouse. Enligt Raye replikerar de som påstår sig skydda hennes minne just den medie- och offentliga grymhet som bidrog till att krossa den brittiska ikonen på 2000-talet.

En smärtsam spegel med Amy Winehouse

Utan att positionera sig som Amys jämlike eller "dubbelgångare" erkänner Raye att hon upplever ett eko mellan hatet hon möter och det som drabbade "Back to Black"-sångerskan. Hon förtydligar att hon inte har upplevt "en hundradel" av vad Amy utstod, men medger att atmosfären av trakasserier och konstant övervakning påminner henne om vissa aspekter av det.

Raye går ännu längre genom att peka på den potentiella rollen av detta våld i det tragiska slutet för Amy Winehouse, som dog vid 27 års ålder 2011. Enligt hans uppfattning, om artisten inte hade blivit så förföljd, dömd och förödmjukad av media och allmänheten, "skulle hon förmodligen fortfarande vara här idag".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av RAYE 🇬🇧🇨🇭🇬🇭 (@raye)

En vädjan om konstnärers psykiska hälsa

Genom detta vittnesmål försöker Raye inte så mycket klaga utan snarare öka medvetenheten om artisternas bräcklighet som utsätts för ständig press. Hon påminner oss om att bakom rampljuset förblir varje musiker en sårbar person, vars balans kan påverkas djupt av förolämpningar, hån och obevekliga jämförelser.

Hennes budskap låter som en varning: att avguda en legend bör aldrig användas som en förevändning för att riva ner dem som följer i deras fotspår. Genom att vägra att "bli" Amy Winehouse samtidigt som hon hyllar henne, hävdar Raye sin rätt att existera för den hon är, utan att behöva bära ett arv som är för tungt för en person.

Raye ger ett ansikte åt det vardagliga våldet i sociala medier och visar hur beundran för en ikon kan förvandlas till ett vapen mot andra artister. Genom att påminna oss om att Amy Winehouse är oefterhärmlig uppmanar hon främst allmänheten att ändra sitt perspektiv: att fira arv utan att kräva imitationer, och att skydda den mentala hälsan hos dem som varje dag exponerar sina sårbarheter genom musik.