Angelina Jolie förbereder sig på att lämna USA för Europa och förklarar anledningarna till det.

Angelina Jolie förbereder sig för att lämna USA och bosätta sig i Europa, driven av "en djup önskan om en förändring av tempo, frihet och överensstämmelse med sina personliga och familjevärderingar." År 2026, då hennes tvillingar når vuxen ålder, framstår som ett avgörande ögonblick i detta nya kapitel, som den kambodjansk-amerikanska skådespelerskan, regissören, manusförfattaren, producenten och goodwill-ambassadören närmar sig med genuint lugn.

En noggrant övervägd önskan att lämna

Angelina Jolie är enligt uppgift fast besluten att lämna Los Angeles och till och med USA, en plan hon länge har omhuldat. Enligt amerikanska kändisnyheter lägger hon ut sin stora egendom Los Feliz, som förvärvades 2017 och värderas till cirka 25 miljoner dollar, till försäljning. Skådespelerskan har aldrig dolt att hon inte ville bo i Los Angeles på lång sikt och att hon bara flyttade dit på grund av begränsningarna i sin skilsmässa och vårdnaden om sina sex barn med Brad Pitt. Nu, med en skilsmässouppgörelse som slutfördes 2024, lättar dessa begränsningar, vilket äntligen ger henne möjlighet att föreställa sig en framtid någon annanstans.

Hans barns och familjens kalenders nyckelroll

Tidpunkten för denna avresa är inte obetydlig: Angelina Jolie har ofta förklarat att hon väntar på att hennes yngsta barn, tvillingarna Vivienne Marcheline och Knox Leon, ska fylla 18 innan de lämnar Los Angeles permanent. Deras vuxen ålder, som förväntas den 12 juli 2026, kommer att markera en symbolisk tröskel för henne, varefter hon kommer att känna sig fri att geografiskt omorganisera sitt liv.

I ett flertal intervjuer har Angelina Jolie upprepat att hon främst stannar kvar i Los Angeles för att ge sin familj stabilitet, trygghet och avskildhet under en lång och uppmärksammad skilsmässa. Hon har också betonat att hennes barn inte vill stå i centrum för medieuppmärksamhet, vilket förstärker hennes önskan att skydda dem från Hollywoods liv och rörelse. Från och med 2026 hoppas hon kunna njuta av större flexibilitet i att bo och arbeta där hon och hennes familj känner sig mest bekväma.

Varför tilltalar Europa Angelina Jolie så mycket?

Europa verkar vara ett av de mest populära resmålen, både för dess livsstil, kultur och en medieexponering som anses mindre aggressiv än i Los Angeles. Rykten har redan antytt att hon är intresserad av städer som London eller andra europeiska huvudstäder, där hon skulle kunna balansera sina konstnärliga och humanitära åtaganden med ett mer privatliv.

Samtidigt planerar Angelina Jolie att dela sin tid mellan New York, där hon utvecklar sitt modekollektiv och sin butik, Atelier Jolie, och Kambodja, ett land som hon är djupt knuten till. Detta arrangemang skulle erbjuda henne en lugnare miljö, grundad i hennes humanitära och kulturella åtaganden, och mindre dominerad av Hollywoodindustrin.

Kambodja och ett mer internationellt liv

Kambodja har en speciell plats i Angelina Jolies hjärta: hon adopterade sin äldste son Maddox där i början av 2000-talet och har ägt ett hem där i över 20 år. Hon har tidigare förklarat att hon anser att landet är en plats hon har "i sitt hjärta" och där hon känner sig djupt hemma, särskilt i samband med sin upptäckt av buddhismen.

En komplicerad relation med hans land

Angelina Jolie anförtrodde nyligen att hennes relation till USA hade förändrats djupt, till den grad att hon inte längre verkligen "erkände" sitt land. Vid en festival i Spanien uttryckte hon sin oro över det amerikanska politiska och sociala klimatet och spänningarna kring individuella friheter och personligt uttryck, vilket hon anser är hotat.

Hon betonade att hon alltid har levt ett internationellt liv, med en mycket kosmopolitisk familj och social krets, och att hennes världsbild är jämlik och enhetlig. För henne överensstämmer det inte längre med hennes värderingar eller det liv hon vill leva att vara begränsad till ett enda land, särskilt i vad hon beskriver som "mycket svåra tider". Dessa uttalanden belyser hennes plan att lämna som ett val som är både personligt och politiskt, även om hon påstår sig vilja välja sina ord noggrant.

Kort sagt, Angelina Jolie flyttar inte bara: hon förbereder en fullständig livsomställning, långt ifrån den nervcentral som Los Angeles har varit i åratal. Hon närmar sig 2026 som början på ett "nytt kapitel", friare, mer diskret och mer i linje med den kvinna och mamma hon vill vara.