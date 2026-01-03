Hon är 29 år gammal och har redan blivit miljardär tack vare sitt unika företag.

Vid bara 29 års ålder skrev brasilianskan Luana Lopes Lara historia genom att bli den yngsta self-made kvinnliga miljardären, enligt Forbes magazine. Hon är medgrundare av Kalshi, en laglig online bettingplattform, och förkroppsligar en ny generation av disruptiva kvinnliga entreprenörer.

Från klassisk dans till MIT: en extraordinär resa

Luana Lopes Lara föddes i Brasilien i en blygsam familj – en mor som var matematiklärare och en far som var ingenjör – och satsade initialt på en karriär som professionell ballerina i Österrike. Hon ändrade kurs genom att skriva in sig på det prestigefyllda MIT (Massachusetts Institute of Technology, ett amerikanskt forskningsinstitut och universitet specialiserat på vetenskap och teknologi), där hon träffade sin framtida affärspartner, Tarek Mansour. Tillsammans genomförde de en praktikplats inom handel i New York, en erfarenhet som inspirerade Kalshi: en juridisk förutsägelseplattform för verkliga händelser.

Kalshi: Lagligt att spela på aktuella händelser

Kalshi grundades 2021 och låter användare spela på verkliga händelser – väder, val, Oscarsresultat – genom en infrastruktur som regleras av CFTC (Commodity Futures Trading Commission). På bara några månader upplevde plattformen explosionsartad tillväxt: en femfaldig ökning av handelsvolymen och en värdering på 11 miljarder dollar. Luana och Tarek äger vardera 12 % av företaget, vilket motsvarar en uppskattad förmögenhet på 1,3 miljarder dollar.

En framgång utan arv eller nätverk

Luana Lopes Lara hade inget startkapital eller privilegierat nätverk. Hon kom från en blygsam bakgrund och banade väg genom merit, innovation och vision. Kalshi revolutionerar prediktionsmarknadernas värld genom att göra dem tillgängliga för allmänheten, där de en gång var reserverade för en finansiell elit. Plattformens framgångar accelererade, särskilt efter det amerikanska valet, vilket utlöste en ökning av registreringar.

En generationsfigur, en symbol för en mer inkluderande teknikbransch

År 2025 hamnar Luana på Forbes lista över världens rikaste personer och passerar därmed ikoniska figurer som den amerikanska ingenjören Lucy Guo (Scale AI) och till och med sångerskan Taylor Swift. Med Kalshi, 2 miljoner användare och miljarder dollar i transaktioner blir hon en förebild för en hel generation kvinnor inom tech. Hennes resa – från dansscenen till finansvärldens höjder – förkroppsligar en ny entreprenöriell vision, långt ifrån den traditionella standarden för nedärvd kapitalism.

Luana Lopes Laras karriär illustrerar kraftfullt att djärvhet, nyfikenhet och uthållighet kan omdefiniera framgångsreglerna, även i historiskt sett stängda sektorer. Genom att bygga Kalshi i skärningspunkten mellan teknologi, finans och reglering gjorde Luana Lopes Lara mer än att bara skapa ett miljardföretag; hon banade väg för ett nytt, mer tillgängligt och mer inkluderande sätt att göra affärer.