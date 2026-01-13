I en röd klänning omfamnar Jennifer Lopez sin "showgirl"-sida.

I en röd klänning visar Jennifer Lopez upp sin showgirl-sida fullt ut och levererar en av de mest spektakulära lookerna från helgen före Golden Globes 2026. Hon bevisar återigen att hon behärskar Hollywoods koder perfekt och balanserar elegans och showmanship.

En röd klänning designad för visningen

För Vanity Fair x Amazon MGM Studios-festen som hölls på Bar Marmont i Los Angeles valde Jennifer Lopez en lång, röd klänning med pärlor och bandeautopp och kjol som subtilt avslöjade hennes figur. Korsetten framhävde hennes midja, medan pärlorna och de tunna panelerna förstärkte showgirl-effekten, vilket påminde om en elegant kabaré-revykostym.

Glamorösa detaljer: päls, smycken och smink

Sångerskan lade till en kort röd fuskpälsjacka och en matchande sammetsclutch för att framhäva den divaliknande, teatraliska känslan i outfiten. Hennes karamellfärgade hår var uppsatt i voluminösa lockar, i kombination med djupt vinrött läppstift och en skimrande choker som gav en touch av ljus till hennes dekolletage.

Ett modebudskap efter en turbulent start på året

Detta framträdande kommer samtidigt som Jennifer Lopez förbereder sig för att vara värd för Golden Globes 2026, trots att hon inte fick någon nominering för sin hyllade roll i "Kiss of the Spider-Woman". Mot bakgrund av sin nu avgjorda skilsmässa från Ben Affleck verkar hon använda mode som ett uttalande: det som en oberoende kvinna, alltid i rampljuset och med kontroll över sin image.

I slutändan bekräftar detta framträdande i en rödpärlklänning Jennifer Lopez som en sann modern showgirl, kapabel att förvandla ett enkelt evenemang före Golden Globes till ett minispektakel helt i sig. Hennes look, som blandar tunna tyger, päls och glittrande smycken, avslöjar en kvinna som mer än någonsin omfamnar självpresentation som en integrerad del av sin offentliga identitet.