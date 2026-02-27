Search here...

På röda mattan bryter den här skådespelerskan mot reglerna med en avslappnad detalj

Fabienne Ba.


På röda mattan är kläderna ofta noggrant planerade. Vid Césargalan 2026 valde den franska skådespelerskan Leïla Bekhti att trotsa förväntningarna med ett oväntat modeuttalande.

Leïla Bekhti vågar en avslappnad twist på César Awards

Vid César-galan 2026 väckte Leïla Bekhti uppmärksamhet med en look som trotsade traditionell aftonklädsel. Hon nominerades till bästa kvinnliga huvudroll för sin roll i Ken Scotts "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan" och gick på röda mattan i en specialdesignad kreation av Ami.

Hennes strukturerade klänning, med sin lätt utsvängda fåll, frammanade tidlös elegans. Detaljen som verkligen stack ut låg dock någon annanstans: en tröja knuten runt axlarna, som ramade in hennes överkropp och gav en mer avslappnad känsla.

En silhuett designad in i minsta detalj

Outfiten, skapad av Alexandre Mattiussi, grundare och konstnärlig ledare för Ami, lekte med kontraster. Klänningen, som var åtsittande upptill och utsvängd från höfterna, påminde om vissa linjer inspirerade av 1950-talet. Öppna mulor med klack kompletterade looken, medan ett iögonfallande halsband och diskreta örhängen gav en touch av ljus. Tröjan som knöts över axlarna bröt mot den förväntade bilden av en formell klädsel. Denna enkla, nästan vardagliga gest tillförde en ton av spontanitet till en mycket kodifierad miljö.

Röda mattan, en testplats

Den franska skådespelerskan Leïla Bekhti är inte obekant med att göra slående stilval. Vid Césargalan 2024 valde hon en smörgul satinklänning, som kontrasterade mot den övervägande svarta färgen. Hennes inställning till röda mattan bygger på konsekvens: att föredra starka silhuetter utan att vara prålig. Här suddar den knutna tröjan ut gränsen mellan aftonkläder och vardagskläder. Detta val återspeglar en bredare utveckling inom röda mattan-andan, där kändisar vågar införliva mer informella element i sofistikerade outfits.

En ny syn på chic

Länge förknippad med en preppy-estetik har tröjan som knyts över axlarna gjort en anmärkningsvärd comeback de senaste säsongerna. Denna detalj, som synts på Jacquemus, Loewe och Amis modevisningar, har visat sig vara ett kraftfullt element som kan förvandla en outfit. Bärs med jeans framkallar den en avslappnad elegans. Över en formell klänning, som Leïla Bekhti demonstrerade, blir den en slående kontrast.

Leïla Bekhtis blick på Césargalan 2026 illustrerar en bredare trend: en mindre stel, mer personlig elegans. Snarare än att hålla sig till en strikt idé om formell klädsel erbjuder hon en mer modern tolkning. Kontrasten mellan den oklanderliga klänningen och tröjan som hänger över axlarna skapar en subtil balans. På sociala medier kommenterades hennes look flitigt och hyllades för sin modernitet.

Vid Césargalan 2026 visade Leïla Bekhti att en enkel detalj kan förvandla en kvällsoutfit. Genom att knyta en tröja över sin klänning utmanade hon röda mattans konventioner samtidigt som hon behöll en raffinerad elegans. Ett diskret men ändå slående modeuttalande som påminner oss om att stil ibland hänger på en oväntad touch.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
César-galan 2026: Isabelle Adjani uppmanar män att "stå upp för kvinnor"

