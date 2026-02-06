Jennifer Lopez skönhetsrutin före gymmet väcker reaktioner

På Instagram delar Jennifer Lopez ständigt med sig av ögonblick från sitt vardagsliv, från välbefinnande och skönhet till att marknadsföra sitt varumärke. Den här gången startade den amerikanska stjärnan en riktig debatt genom att lägga upp en video på sig själv när hon gör sig redo att gå… till gymmet. Full makeup, flera hudvårdsprodukter, serum och rouge: en ritual som vissa internetanvändare ansåg vara "helt onödig för ett träningspass", medan andra berömde "hennes professionalism och utstrålning".

En sminkhandledning

I sin video ses JLo ta på sig träningskläderna innan hon applicerar flera produkter från sin egen skönhetslinje. Hon börjar med ett halsserum, sedan ett glowserum, innan hon går vidare till foundation, bronzer, en touch av krämrouge, mascara och läppbalsam. Den amerikanska skådespelerskan, sångerskan, producenten, dansaren och affärskvinnan beskriver varje steg i sin rutin och lyfter fram hur hennes produkter bidrar till hennes strålande hy och självförtroende. Sammanfattningsvis förklarar hon att hon känner sig "redo för dagen" och "bekväm i sin egen hud".

Internetanvändare delade mellan beundran och irritation

Medan många fans berömde hennes "utseende och energi", var vissa internetanvändare snabba med att förlöjliga videon. Flera kommentarer lyfte fram den "överdrivna" karaktären av hennes förberedelser: "Allt detta bara för att gå till gymmet?" skrev en användare.

Andra röster reste sig till försvar för sångerskan och menade att hon bara marknadsförde sina produkter och att det inte var något fel med att känna sig vacker när man bär smink, även för ett träningspass. "Låt henne leva! Om det motiverar henne att gå till gymmet, desto bättre", menade ett fan.

Experternas åsikt

Dermatologer och hudterapeuter är i allmänhet överens om att det inte är idealiskt för huden att bära smink under sport. Smink – särskilt foundation – kan kväva huden, täppa till porer och orsaka finnar, oavsett om det gäller svett, kontakt med marken och sportutrustning. För att inte tala om risken för fläckar på kläder eller maskiner. Men även om smink kan vara ett sätt att känna sig bra och självsäker, är det fritt fram för alla att göra det som passar dem bäst: det viktigaste är att känna sig bekväm i sin egen hud, med eller utan smink.

Mellan road kritik och beundrande kommentarer illustrerar Jennifer Lopez senaste video de kontrasterande uppfattningar internetanvändare har om influencers och kändisar. Medan vissa ser det som "en ytlig utseendekult", hyllar andra "en kvinna som fullt ut omfamnar sin image och framgång". En sak är säker: JLo fortsätter att skapa rubriker – och generera uppmärksamhet – oavsett om hon bär smink eller inte.