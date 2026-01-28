Vid 51 års ålder överraskar Penélope Cruz med en kort frisyr

Den spanska skådespelerskan, modellen och designern Penélope Cruz skapade nyligen furore på Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026-visningen som hölls under Paris modevecka (20-25 januari).

En distinkt parisisk look

Penélope Cruz, känd för sina långa retrolockar som påminner om Hollywood, överraskade alla med en kort frisyr: en "tousled lob", en mjuk, vågig bob som sträcker sig över axlarna. Penélope Cruz, officiell ambassadör för Chanel sedan 2018, kunde inte ha drömt om en bättre tidpunkt att visa upp denna nya frisyr.

Hennes nya bob, lätt rufsig och med en sidosvept lugg, framkallar den avslappnade charmen hos parisiska kvinnor. För att fullända looken bar skådespelerskan en svart öppen stickad klänning från Chanel, i kombination med en matchande kofta som lämnats något öppen. Hennes stil förstärktes av raffinerade smaragd- och diamantdetaljer, grafiska örhängen och diskreta svarta accessoarer: en mini-clutch och pumps med fyrkantig tå.

En lojal ikon

Det här är inte första gången som "Volver"-stjärnan bländat på röda mattan tack vare det franska modehuset. Förra året fängslade Penélope Cruz Oscarsgalan i en änglalik vit klänning inspirerad av en Chanel-design från 1992. Oavsett om hon återupplever tweedkostymen eller återuppfinner klassikerna, förkroppsligar Penélope Cruz perfekt Chanels tidlösa elegans.

I en intervju med ELLE US förklarade hon att hon inte längre är rädd för frågor om sin ålder: "Det är en vacker milstolpe, ett ögonblick av firande och tacksamhet." Med den här nya, kortare frisyren visar Penélope att förändring kan vara en form av frihet i alla åldrar.

Kort sagt, genom att blanda mognad och modernitet har Penélope Cruz gjort en anmärkningsvärd comeback i modekretsar. Genom att anamma en mjuk, böljande bob erbjuder hon en vacker läxa i självförtroende och stil: ibland räcker ett enda saxklipp för att omdefiniera en hel look.