Search here...

Amal Clooney gör sensation på Golden Globes i en hisnande röd klänning

Fabienne Ba.
@charlottetilbury/Instagram

För sin storslagna återkomst till Golden Globes, 10 år efter sitt senaste framträdande, förvandlade Amal Clooney röda mattan till en veritabel filminspelningsplats. Där, för att stödja George Clooney, nominerad för sin roll i "Jay Kelly", skapade advokaten furore i en spektakulär röd klänning, en tydlig hyllning till vintage haute couture.

En eldröd klänning från Balmain

För denna 83:e upplaga bytte Amal Clooney den diskreta elegansen från sin svarta Dior-klänning från 2015 mot en livfull scharlakansröd färg. Inspirerad av ett plagg från Balmains haute couture-kollektion höst/vinter 1957-1958, var hennes klänning specialsydd för tillfället, med en perfekt utförd retrokänsla. Den rynkade, åtsittande skärningen accentuerade hennes figur, medan den strukturerade hjärtformade halsringningen betonade dess glamorösa lockelse. Den långa, draperade kjolen, avslutad med en böljande fåll, gav rörelse åt varje steg, vilket påminde om Hollywoods skådespelerskors guldålder på 1950-talet.

Accessoarer designade som filmsmycken

Trogen sitt öga för detaljer kompletterade Amal denna röd-på-röd-look med en matchande Jimmy Choo minaudière, vilket skapade en scharlakansröd kolonn. Cartiers diamantörhängen, i kombination med ett matchande armband, gav precis rätt touch av glitter utan att överskugga klänningen.

På skönhetsfronten var looken avsiktligt tidlös: perfekt stylat löst hår, en strålande hy och subtilt definierade läppar. En idealisk balans mellan sofistikering och modernitet, vilket gör att klänningen kan berätta historien.

Amal Clooney, drottning av minnesvärda röda mattor

Även om Amal Clooney sällan dyker upp på röda mattan, blir varje framträdande ett modeögonblick. I Venedig, till exempel, gjorde hon redan succé med en fuchsiarosa klänning med släp, sedan en böljande smörgul Versace-kreation, innan hon nyligen dök upp i en draperad chokladklänning och en glittrig rosa silhuett av Tamara Ralph i Old Hollywood-stil.

Golden Globes 2026 utökar detta galleri av ikoniska looks: i en röd Balmain-klänning bekräftar Amal Clooney sin status som en modern musa, kapabel att kombinera en advokats elegans, en stjärnas aura och en uttalad kärlek till spektakulärt mode.

Genom att briljant omtolka arvet från 1950-talets haute couture har Amal Clooney återigen bevisat att mode, för henne, är ett sant språk. Mer än bara ett utseende, hennes närvaro vid Golden Globes 2026 står som ett bevis på tidlös elegans.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Varför pratar alla om Rama Duwaji, Generation Z-stjärnan?
Article suivant
Med sina blekta ögonbryn överraskar Jenna Ortega med en gotisk look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Med sina blekta ögonbryn överraskar Jenna Ortega med en gotisk look

Jenna Ortega fångade återigen uppmärksamheten på Golden Globes röda matta 2026. Skådespelerskan, mest känd för sin roll i...

Varför pratar alla om Rama Duwaji, Generation Z-stjärnan?

Rama Duwaji, född i Houston av syriska föräldrar, gjorde succé genom att, vid bara 28 års ålder, bli...

"De kollade min vikt": Denna ikoniska skådespelerska fördömer den fetfobi hon upplevde

Utöver nostalgin för lördagskvällarna med att titta på "Charmed" belyser Rose McGowans berättelse de hårda verkligheter som skådespelerskor...

Kommer Chloe Kim, den amerikanska snowboardstjärnan, att delta i OS i Italien?

Chloe Kim, amerikansk snowboard-halfpipe-ikon, tvåfaldig olympisk mästare och stjärna i sociala medier med över en miljon följare på...

Elon Musks dotter väcker sensation med en oväntad blick

Den nya alla hjärtans dag-kampanjen från varumärket Savage x Fenty driver Vivian Wilson, Elon Musks separerade transsexuella dotter,...

Vid 57 års ålder strålar Kylie Minogue i en slående röd klänning

Under sin "Tension"-turné publicerade Kylie Minogue en serie bilder på Instagram som hyllades av hennes fans. Den australiska...

© 2025 The Body Optimist