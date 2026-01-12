Amal Clooney gör sensation på Golden Globes i en hisnande röd klänning

För sin storslagna återkomst till Golden Globes, 10 år efter sitt senaste framträdande, förvandlade Amal Clooney röda mattan till en veritabel filminspelningsplats. Där, för att stödja George Clooney, nominerad för sin roll i "Jay Kelly", skapade advokaten furore i en spektakulär röd klänning, en tydlig hyllning till vintage haute couture.

En eldröd klänning från Balmain

För denna 83:e upplaga bytte Amal Clooney den diskreta elegansen från sin svarta Dior-klänning från 2015 mot en livfull scharlakansröd färg. Inspirerad av ett plagg från Balmains haute couture-kollektion höst/vinter 1957-1958, var hennes klänning specialsydd för tillfället, med en perfekt utförd retrokänsla. Den rynkade, åtsittande skärningen accentuerade hennes figur, medan den strukturerade hjärtformade halsringningen betonade dess glamorösa lockelse. Den långa, draperade kjolen, avslutad med en böljande fåll, gav rörelse åt varje steg, vilket påminde om Hollywoods skådespelerskors guldålder på 1950-talet.

Accessoarer designade som filmsmycken

Trogen sitt öga för detaljer kompletterade Amal denna röd-på-röd-look med en matchande Jimmy Choo minaudière, vilket skapade en scharlakansröd kolonn. Cartiers diamantörhängen, i kombination med ett matchande armband, gav precis rätt touch av glitter utan att överskugga klänningen.

På skönhetsfronten var looken avsiktligt tidlös: perfekt stylat löst hår, en strålande hy och subtilt definierade läppar. En idealisk balans mellan sofistikering och modernitet, vilket gör att klänningen kan berätta historien.

Amal Clooney, drottning av minnesvärda röda mattor

Även om Amal Clooney sällan dyker upp på röda mattan, blir varje framträdande ett modeögonblick. I Venedig, till exempel, gjorde hon redan succé med en fuchsiarosa klänning med släp, sedan en böljande smörgul Versace-kreation, innan hon nyligen dök upp i en draperad chokladklänning och en glittrig rosa silhuett av Tamara Ralph i Old Hollywood-stil.

Golden Globes 2026 utökar detta galleri av ikoniska looks: i en röd Balmain-klänning bekräftar Amal Clooney sin status som en modern musa, kapabel att kombinera en advokats elegans, en stjärnas aura och en uttalad kärlek till spektakulärt mode.

Genom att briljant omtolka arvet från 1950-talets haute couture har Amal Clooney återigen bevisat att mode, för henne, är ett sant språk. Mer än bara ett utseende, hennes närvaro vid Golden Globes 2026 står som ett bevis på tidlös elegans.