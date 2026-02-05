Search here...

De påstår sig vara siamesiska tvillingar, men deras framgång är förbryllande.

Léa Michel
Med över 280 000 följare på rekordtid drar "partner"-influencersna Valeria och Camila till sig lika mycket gillande som misstänksamhet. Är deras konto ett nytt ansikte inom artificiell intelligens?

En estetik som är "för perfekt" för att vara sann?

De heter Valeria och Camila, de kallar sig siamesiska tvillingar, har "två huvuden, men en vibration" och har över 290 000 följare på Instagram. Mode, smink, lekfulla poser: deras visuella värld är minutiöst utformad för att fängsla. Och det fungerar. Men allt eftersom deras berömmelse exploderar uppstår frågor: är dessa tvillingar mänskliga eller en ny produkt av artificiell intelligens?

Deras biografi är koncis men spännande: födda i Florida och 25 år gamla, hävdar de att de har sammansmälta ryggraden och avvisar alla idéer om kirurgisk separation. I sina Instagram-stories svarar de till och med på nyfikna frågor: "Ja, vi pratar, vi rör oss, vi är uppenbarligen inte AI." Denna försäkran övertygar dock inte alla. Internetanvändare lade snabbt märke till avvikelser: fasta blickar, märklig symmetri, extremt slät hud, vänner som har en kuslig likhet med dem… Alla dessa ledtrådar har fått vissa att misstänka en rent digital skapelse.

Tvivlet bekräftades av Andrew Hulbert, en ingenjör specialiserad på AI-uppmaningar, i en intervju med Daily Mail . Enligt honom är tvillingarna verkligen skapelser genererade av artificiell intelligens . "Det är en narrativ strategi utformad för att generera maximalt engagemang. Allt är perfekt, ända ner till avsaknaden av ofullkomlighet", förklarar han. Bilderna är för skarpa, för rena. Och deras ögon? "Det är ofta där AI:n sviker sin hand. Blicken saknar djup, spontanitet."

En oroande trend

Denna berättelse är inte ett isolerat fall. AI-genererade influencers sprider sig, allt från falska modeller och virtuella sångare till fiktiva par. Vissa är transparenta om sina artificiella identiteter. Andra, som Valeria och Camila, upprätthåller tvetydigheten. Denna strategi är splittrande: mellan fascination för realism och obehag inför manipulation.

Kommentarerna på deras inlägg är blandade. Vissa förundras: "Otroligt", "Magnifik". Andra reagerar: "Varför pratar ingen om att de är falska?" "Det är obehagligt vad AI kan göra." Dessa digitala figurer utmanar vår relation till bild, till kropp, till autenticitet. De väcker också frågan om representation: vad innebär det att idealisera människor som inte existerar?

I slutändan förkroppsligar fenomenet Valeria och Camila en era där gränserna mellan sanning och fiktion suddas ut – medvetet. Deras (fiktiva) berättelse om siamesiska tvillingar berör en sträng: den om individualitet, motståndskraft och inkludering. Förutom att det tydligen bara är en påhittad berättelse. Och ändå fortsätter de att generera surr på Instagram. Ett bevis på att i uppmärksamhetsekonomin är illusion ibland värd mer än autenticitet.

Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Amal Clooney firar sin 48:e födelsedag: en tillbakablick på hennes ikoniska utseende

