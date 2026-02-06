Search here...

Vid 76 års ålder gör denna ikoniska modell comeback.

Fabienne Ba.
@twiggylawson/Instagram

Den brittiska modellen, skådespelerskan och sångerskan Twiggy är tillbaka i rampljuset som ansiktet utåt för Burberrys vår/sommarkampanj 2026. Hennes närvaro symboliserar både en hyllning till modets arv och ett firande av dess bestående inflytande.

En ikon från sextiotalet omtolkad av Burberry

Twiggy, en ikonisk figur från 1960-talet, förkroppsligar återigen modets anda för det brittiska modehuset Burberry i deras vår-/sommarkollektion 2026. Kampanjen, regisserad av den kreativa chefen Daniel Lee, presenterar den brittiska supermodellen tillsammans med en modern ensemble, vilket framhäver den tidlösa styrkan i hennes stil och dess förmåga att överskrida generationer.

En symbol för elegans bortom tiderna

Valet av Twiggy som ansikte utåt för kampanjen är mer än bara en närvaro, och understryker varumärkets önskan att främja en estetik som överskrider ålder. Genom plagg som blandar arv och modernitet förknippar Burberry sin identitet med en kvinna vars silhuett och attityd har satt sin prägel på modehistorien.

Ett arv som förblir inflytelserikt

Sedan hennes meteorartade uppgång på 1960-talet har Twiggys karriär sträckt sig långt bortom catwalken, inklusive utflykter inom film, musik och tv. Även om hennes framträdanden i modekampanjer har blivit mindre frekventa under årtiondena, är vart och ett av dem fortfarande en betydande händelse i modevärlden.

Genom att välja Twiggy som förkroppsligare för deras vår-/sommarkampanj 2026 hyllar Burberry en pionjär som fortsätter att inspirera både designers och modeentusiaster. Twiggy bevisar att inflytande och karisma inte bleknar med tiden; de återuppfinner sig själva, vilket gör henne till en relevant figur i det kreativa landskapet.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
