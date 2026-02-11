"Hon överdriver": Idrottarens reaktion efter hennes olympiska seger är överraskande.

Den holländska skridskoåkaren Jutta Leerdam, krönt till olympisk mästare på 1 000 meter i Milano, överraskade alla – inte bara med sin rungande seger, utan särskilt med sitt uppträdande efter loppet. Idrottaren, som ofta kallas en "diva" för sin "lyxiga livsstil" och noggrant utformade offentliga image, erbjöd ett ögonblick av känslor och sportsmannaanda som fängslade sociala medier.

En rekordseger och en oväntad gest

Till publikens jubel korsade Jutta Leerdam mållinjen på den historiska tiden 1:12.31 och slog därmed damernas olympiska rekord på 1 000 meter. Knappt hade hon avverkat denna bedrift förrän mästaren sprang mot sin rival och landsmaninna Femke Kok, som hade kommit för att hämta silvermedaljen. Scenen, även om den var vanlig för en seger, utlöste ändå reaktioner på sociala medier: "Hon överdriver", "Hon måste lugna ner sig".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

Kritik mot hennes "diva"-image

I flera månader hade Jutta Leerdam varit i centrum för kontroverser. Hennes val av privatjet, särskilt för att ta sig till spelen i Milano-Cortina, och hennes iögonfallande frånvaro från öppningsceremonin hade gett upphov till debatt i Nederländerna. Vissa bedömare, som den tidigare fotbollsspelaren Johan Derksen, skrädde inte orden: "Hennes beteende är en diva, och holländarna börjar bli trötta på det", förklarade han strax före tävlingen.

Kritiken intensifierades desto mer eftersom Jutta Leerdam delar sitt liv med Jake Paul, en amerikansk influencer och boxare, ofta i rampljuset i tabloiderna. Hennes image stod i skarp kontrast till den mer diskreta bilden av hennes lagkamrater.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

En vändning i image och en invigning

Den 10 februari 2026, under den milanesiska snön, förvandlade Jutta Leerdam sin image med en enda gest. Hennes omfamning med Kok symboliserade en annan aspekt av mästaren: den av en känslig, hängiven atlet, djupt hängiven sin sport. På läktaren såg Jake Paul, i tårar, sin fästmös historiska prestation.

På sociala medier hyllade han det som "det största ögonblicket i [hans] liv", ett bevis på hans orubbliga stöd efter månader av kritik. Denna guldmedalj gör det också möjligt för Jutta Leerdam att skriva historia: hon blir den första holländska kvinnan att vinna en guldmedalj vid OS i Milano-Cortina 2026, fyra år efter sin silvermedalj i Peking.

Kort sagt har Jutta Leerdam bevisat att bakom den sociala medie-fasaden finns en sann atlet, driven av passion och kamratskap. Även om vissa fortfarande kanske tycker att hon "överdriver", visar hennes spontana reaktion att hon helt enkelt vet hur man gör rätt sak vid rätt tidpunkt – både på isen och i sitt hjärta.