Meghan Markle omfamnar den retro "Old Hollywood"-looken med en spektakulär klänning och kappa

Fabienne Ba.
Megan Markle dans la série « Suits »

Meghan Markle gjorde nyligen ett slående framträdande på ett välgörenhetsevenemang i Los Angeles, där hon överraskade alla med en särskilt sofistikerad look. Hon avvek från sin vanliga minimalistiska stil och valde en retrosilhuett som påminner om de stora skådespelerskorna från Hollywoods guldålder.

Ett sällsynt framträdande på röda mattan

Efter att ha hållit en låg profil sedan hon drog sig tillbaka från sina kungliga plikter, går Meghan Markle sällan på högprofilerade evenemang. Den 7 februari gick hon dock på röda mattan vid Fifteen Percent Pledge-galan, som hölls på Paramount Studios i Los Angeles, utan sin make, prins Harry. Hennes närvaro hyllades lika mycket som hennes klädval.

En outfit inspirerad av klassisk film.

För denna kväll tillägnad mångfald valde den tidigare skådespelerskan en lång elfenbensfärgad klänning med en åtsittande överdel, vilket skapade en skulptural silhuett. En svart kant framhävde den hjärtformade halsringningen och gav en raffinerad kontrast. Över den bar hon en böljande, lång svart kappa som elegant draperades längs armarna och lämnade axlarna bara. Looken kompletterades med svarta sandaler, smycken i barockstil och oklanderlig makeup. Resultatet? En teatralisk lockelse, inspirerad av den klassiska filmens värld, utan att vara överdriven.

En stil som omtolkar Hollywoods konventioner

Meghan Markles stil hyllar en era då ikoniska figurer som Marilyn Monroe och Audrey Hepburn definierade en slående estetik: långa klänningar, strukturerade tyger och djärva accessoarer. Denna trend, som regelbundet återkommer på röda mattan, har här funnit ett mer modernt uttryck. Genom att välja rena linjer och en kontrast i svart och elfenbensfärgat frammanar hertiginnan framgångsrikt denna guldålder samtidigt som hon förblir trogen sin smak för diskret elegans och noggrant utvalda kläder.

I slutändan markerar detta klädval en vändpunkt i Meghan Markles offentliga framträdanden, som ofta har präglats av diskretion. Här hävdar hon sin roll som offentlig person genom att välja en outfit som sticker ut, inte överdrivet, utan avsiktligt. Ett kraftfullt budskap om stilens kraft: kraften att berätta en historia, att fånga uppmärksamhet, samtidigt som man bemästrar koderna. En återgång till teatralisk förfining, 2026 års stil.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
