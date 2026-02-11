Search here...

Vid 43 års ålder väljer Anne Hathaway elegans med en fjäderprydd klänning.

Léa Michel
Anne Hathaway inledde nyligen New York Fashion Week 2026 med ett otroligt elegant framträdande. Den amerikanska skådespelerskan valde en svart Ralph Lauren-klänning prydd med en touch av fjädrar, vilket orsakade stor uppståndelse på första raden i visningen.

En klänning med noggrant uttänkta detaljer

För att delta i Ralph Laurens höst-/vintervisning 2026 valde Anne Hathaway en skir svart klänning med hög halsringning och en skulptural silhuett. Designen hade en djup rygg som sträckte sig ner till fållen, medan fina lager av spets skapade ett konstfullt beräknat samspel av transparenta detaljer. Det långa tyllsläpet och de asymmetriska spetsdetaljerna gav en couture-dimension till ensemblen. Anne Hathaway draperade också en vintageinspirerad chokladfjäderhalsduk över armarna, en blinkning till Hollywoods guldålder.

En look värdig Miranda Priestly

Sittande på första raden, med överdimensionerade svarta solglasögon, såg Anne Hathaway ut som om hon hade klivit direkt ur sin roll i "The Devil Wears Prada". Hennes look kombinerade självförtroende och sofistikering – en perfekt balans. Hennes frisyr, en böljande millennial-sida i hennes karaktäristiska bruna hår, gav en avslappnad touch, medan puderrosa smink lyste upp hennes hy. Några guldsmycken – minimalistiska örhängen och handleder prydda med armband – fullbordade denna raffinerade look.

En hyllning till hennes återkomst till modefilm

Detta framträdande kunde inte komma mer lägligt: Anne Hathaway förbereder sig för lanseringen av "The Devil Wears Prada 2", som är planerad till maj. De första bilderna från inspelningsplatsen antyder redan Andy Sachs återkomst, mer självsäker och elegant än någonsin. Vissa ser det till och med som en form av "method dressing" – skådespelerskan fördjupar sig redan i sin roll som journalist som blivit modeikon genom att anamma New Yorks haute couture-koder.

I slutändan skapade Anne Hathaway inte bara sensation på modeveckan: hon gjorde ett stiluttalande. Skådespelerskan förkroppsligar en ny sorts elegans – sofistikerad, självsäker och fri från konventioner. Hon har aldrig verkat närmare sitt alter ego på skärmen (The Devil Wears Prada): en stark kvinna, medveten om sin makt och perfekt bekväm i rampljuset.

