Angelina Jolie gjorde ett slående framträdande i Paris, iklädd en silverfärgad klänning.

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Efter att ha hållit en låg profil i flera månader gjorde Angelina Jolie ett slående återuppträdande i Paris vid premiären av filmen "Couture", vilket markerade hennes första framträdande på röda mattan 2026. Trogen sin tidlösa stil fängslade den amerikanska skådespelerskan fotografer och fans i en överdådig silverklänning från Givenchy, designad av Sarah Burton.

En elegant återkomst

På den parisiska röda mattan valde Angelina Jolie en minimalistisk och sofistikerad look, förstärkt av strålande makeup och en voluminös frisyr – en verkligt klassisk, men ändå effektiv, blowout. Med den här looken verkar skådespelerskan återknyta kontakten med den elegans som formade hennes legend, långt ifrån de mer diskreta framträdandena de senaste åren.

En intensiv kreativ period för skådespelerskan

Även om Angelina Jolie har varit en ovanlig syn på röda mattan på sistone, har det inte berott på brist på arbete. De senaste månaderna har hon tagit sig an flera filmprojekt. I höstas filmade hon till exempel "Angstfulla människor", en adaption av romanen av Fredrik Backman, och hon förbereder sig för att medverka i thrillern "Sunny", där hon spelar en mamma som är villig att göra vad som helst för att skydda sina söner från en knarkkung.

Två andra filmer är också under utveckling: "Maude v. Maude", en actionfilm med Halle Berry i huvudrollen, och "The Initiative", en spionthriller regisserad av Doug Liman ("Mr. & Mrs. Smith"). Dessa projekt markerar Angelinas förväntade återkomst till starka roller – en genre hon bemästrat sedan "Salt" och "Wanted".

I slutändan verkar Angelina Jolie närma sig 2026 med en sällsynt balans: elegans på röda mattan och styrka i sina karriärval. Hennes senaste framträdande i Paris var inte bara ett "modeögonblick", utan ett tyst uttalande: trots personliga stormar förblir Angelina Jolie en motståndskraftig ikon, kapabel att lysa upp sig i en värld som ofta är mörkare än bländande.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
LAISSER UN COMMENTAIRE

