Vid 46 års ålder delar Kate Hudson med sig av sitt parisiska utseende och sitt vinterbad i Frankrike.

Kate Hudson livade upp sin vistelse i Paris med eleganta kläder och ett vinterbad i Frankrike. Den amerikanska skådespelerskan och producenten delade sina livfulla looks på Instagram, fångade under Haute Couture Fashion Week, där hon blandade parisisk charm med tidlös elegans.

Glittrande parisiska utseenden

Kate Hudson satte flambering under Paris Fashion Week Haute Couture vår/sommar 2026 (26-29 januari) och intog topplaceringar, bland annat på Giorgio Armani Privés vår/sommar 2026-visning. Där bar hon en lavendelfärgad paljetttopp och matchande byxor, en outfit som perfekt visade upp hennes hållning på första raden. Mellan foton framför det upplysta Eiffeltornet och middagar på ikoniska parisiska restauranger utstrålade hon en smittsam energi.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kate Hudson (@katehudson)

En ikonisk röd klänning

Ett av hennes mest minnesvärda ögonblick som hon delade på Instagram: en röd klänning med djup halsringning som sträckte sig ner till svanken. Denna skapelse, som bars för att fira hennes BAFTA-nominering för bästa kvinnliga huvudroll, framhävde perfekt hennes figur och naturliga karisma. Ett modeplagg som påminner om de ikoniska figurerna från hennes kultfilmer, omdesignat för det parisiska tillfället.

Vinterbad och #dopaminförband

För att motverka februarikylan unnade sig Kate Hudson också ett uppfriskande vinterbad i en ljusgul outfit, vilket hon beskrev som "alltid en bra idé" på Instagram. Denna glada nickning till dopamin-dressing avrundade hennes franska vistelse, avbruten av champagne och lyxiga armaturer.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kate Hudson (@katehudson)

Kate Hudson bevisar att ålder inte är något hinder för elegans eller djärvhet: hennes parisiska outfits, från paljetter till en röd klänning, hyllar en livfull och självsäker stil. Hennes franska semester, mellan modeveckan och ett vinterdopp, är inspirerande och strålande och påminner oss om att parisisk charm kan upplevas utan gränser.