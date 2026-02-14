"Jag skulle vilja radera allt": Med 40 miljoner följare varnar Madison Beer för pressen från sociala medier

Den amerikanska sångerskan, modellen och skådespelerskan Madison Beer är en av de mest följade artisterna i sin generation. Med över 40 miljoner följare på Instagram och 21 miljoner på TikTok åtnjuter hon en synlighet som många skulle avundas. Denna ständiga exponering kommer dock till ett pris.

En "riktigt dålig" relation med sociala medier

I en intervju med The Hollywood Reporter erkände sångerskan i "Make You Mine" att hon har en "riktigt dålig" relation till sociala medier. "Jag känner mig ständigt orolig och vill ofta radera alla mina konton", förklarade hon. Hon beskrev "en ständig dragkamp": å ena sidan stödjande meddelanden från känslosamma, ibland tårfyllda, fans som berättar för henne hur mycket hennes musik betyder för dem; å andra sidan illvilliga videor eller inlägg som riktar sig direkt mot henne. "Verkligheten är att jag alltid kommer att se en hatisk video eller en otäck tweet", sammanfattade hon.

"Jag borde vara orolig om jag ser en otäck video på mig själv."

Madison Beer lyfter fram "en känsla av orättvisa". Enligt henne kan de flesta unga kvinnor i hennes ålder surfa på TikTok utan någon särskild rädsla. För henne är upplevelsen annorlunda: "Jag måste sitta där och veta att jag kanske snubblar över en otäck video om mig." Hon förklarar att även om det kan verka trivialt jämfört med andra svårigheter, förblir denna dagliga press utmattande. Rädslan för att upptäcka en hård kritik eller förödmjukande innehåll förvandlar ett enkelt ögonblick av avkoppling till en källa till ångest.

Konstnären går längre och menar att den intensiva användningen av digitala plattformar verkar "onaturlig" för henne. "Vi har intrycket av att alltid uppträda", förklarar hon, som om alla ständigt presenterade en noggrant iscensatt portfolio.

Ett förflutet präglat av nätmobbning

Det här är inte första gången sångerskan har talat om sociala mediers inverkan på hennes mentala hälsa. I sin bok "The Half of It" från 2023 efterlyste hon större ansvar och empati från internetanvändare. Nu, med sitt nya album "Locket" som släpptes förra månaden och hennes karriär fortsätter att ta fart, påminner Madison Beer oss om att digital berömmelse inte är synonymt med sinnesro. Hennes berättelse belyser en ofta förminskad verklighet: bakom de imponerande siffrorna och gilla-markeringarna kan den psykologiska pressen vara konstant.

Genom att dela sina tvivel öppnar konstnären upp en bredare debatt om sociala mediers roll i våra liv. Ska vi stanna kvar, trots allt, för att behålla vår kontakt med vår gemenskap? Eller ska vi distansera oss för att bevara vår mentala hälsa? Genom sina personliga reflektioner erbjuder Madison Beer inte ett definitivt svar – men hon sätter ord på en generationsoro som sträcker sig långt bortom hennes egna erfarenheter.