Vid 35 år fängslar Margot Robbie i en skimrande guldklänning

På Metgalan 2026 i New York väckte Margot Robbie återigen uppmärksamhet. Den australiska skådespelerskan och producenten dök upp i en skimrande guldklänning som omedelbart fängslade fotografer på de berömda trapporna till Metropolitan Museum of Art.

Ett framträdande på Metgalan 2026

Med denna eleganta och strålande silhuett bekräftade "Barbie"-stjärnan sin status som modeikon. Hennes outfit, helt täckt av skimrande detaljer, passade perfekt in i den spektakulära atmosfären på Met-galan, känd för sina djärva och konstnärliga utseenden.

En elegant outfit före ett oväntat stilbyte. Efter att ha gjort succé på röda mattan överraskade Margot Robbie alla med ett betydligt mer avslappnat val till efterfesten. Ute med den sofistikerade klänningen: skådespelerskan sågs i löst sittande jeans i kombination med en enkel vit t-shirt. En oväntad kontrast som snabbt övertygade internetanvändare. Även i denna mer minimalistiska outfit förblev Margot Robbie trogen sin stil och lade till klackar och en paljettkavaj för att ge en festlig touch till ensemblen.

Utseenden som inspirerar fans

På sociala medier hyllade många användare denna övergång från sofistikering till enkelhet. Vissa uppskattade särskilt Margot Robbies val av bekväma kläder efter ett så prestigefyllt evenemang. Jeans liknande de som stjärnan bar upplever också en återuppgång i popularitet, och flera märken erbjuder nu vida benskärningar inspirerade av kändislooker.

Från sin guldfärgade klänning på röda mattan till sin mer avslappnade look efter festen har Margot Robbie återigen visat sin förmåga att påverka trender. Som en modeikon på röda mattan såväl som i en mer avslappnad stil slutar Margot Robbie aldrig att fascinera med vart och ett av sina offentliga framträdanden.