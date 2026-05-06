Vid 45 års ålder delar skådespelerskan Jessica Alba drömska bilder från en båt.

Fabienne Ba.
@jessicaalba / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och entreprenören Jessica Alba firade sin 45-årsdag på det sätt hon lever – intensivt och utan återhållsamhet. Den 3 maj 2026 delade hon en serie bilder på Instagram från en båt utanför Miamis kust som omedelbart fängslade hennes miljontals följare.

En dag till sjöss utanför Miamis kust

Jessica Alba skrev under sin Instagram-karusell "Joymaxxing", som publicerades några dagar efter sin 45-årsdag den 28 april. Termen – en sammansättning av "joy" och "maxxing", vilket betyder maximera glädje – fångar perfekt energin i bilderna: en kvinna som njuter av en festlig helg i solen, omgiven av vänner och sin partner, utan några hämningar.

Jessica Alba delade ett dussin bilder från en båt på Miamis vatten, som visade en dag av total frihet: en gigantisk uppblåsbar rutschkana, vattenskoteråkning, dans på däck och avkoppling på en flytande madrass under Floridas sol. Ljusa, spontana och glädjefyllda bilder som utstrålade smittsam energi – precis vad hennes fans förväntade sig av henne.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Jessica Alba (@jessicaalba)

Danny Ramirez, en diskret men ständigt närvarande följeslagare

Hennes partner, skådespelaren Danny Ramirez, var också med på resan. Han kan ses tillsammans med Jessica Alba på flera bilder, inklusive en särskilt slående bild där han tittar intensivt på henne medan hon ler mot kameran. I kommentarsfältet till inlägget svarade han helt enkelt med en flammande hjärtemoji "❤️‍🔥". Jessica Alba och Danny Ramirez har inofficiellt dejtat sedan juli 2025.

"Håll dig nära de människor som ger dig solsken."

Bland bildtexterna på hennes Instagram-stories som följde med inlägget inkluderade Jessica Alba även: "Håll dig nära människor som känns som solsken." Denna fras säger mycket om hennes tankesätt när hon går in i det nya året – bara några dagar efter att ha skrivit på sin födelsedag: "Jag går in i det här nya året med mer nåd, mer glädje, mer tacksamhet och en djupare kärlek till de människor som gör mitt liv till vad det är."

En rutschkana på en båt, en legend med ett ord: Jessica Alba sammanfattade sin födelsedagshelg med en kort men vältalig fras – hon strålar, fullt medveten om sin briljans.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
I vattnet fängslar modellen Candice Swanepoel i en förtrollande miljö.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I vattnet fängslar modellen Candice Swanepoel i en förtrollande miljö.

"Möt månen från andra sidan" – det var med denna poetiska bildtext som modellen Candice Swanepoel, känd som...

"Vilken likhet!": Modellen Adriana Lima delar ett foto med sina döttrar

Den brasilianska modellen Adriana Lima har varit i rampljuset i över 25 år. Den här gången delade hon...

Kaia Gerber, Cindy Crawfords dotter, fascinerar av sina foton

Den amerikanska modellen och skådespelerskan Kaia Gerber behöver ingen spektakulär miljö för att fånga uppmärksamhet. Hennes senaste Instagram-karusell...

Modellen Heidi Klum fängslar världen med den här statyklänningen

Det fanns klänningar, couture-kreationer och spektakulära smycken. Och så fanns det Heidi Klum, som inte längre var Heidi...

Irina Shayk skapar furore med en kreation som enbart består av klockor och smycken.

Kreationen som den ryska modellen Irina Shayk bar på Metgalan 2026, natten den 4-5 maj, bestod helt av...

En järnklänning: Kim Kardashians modesatsning fascinerar lika mycket som den fascinerar.

Kim Kardashian gör aldrig saker halvhjärtat på Metgalan – och 2026 års upplaga var inget undantag. På trapporna...