Modellen Heidi Klum fängslar världen med den här statyklänningen

Det fanns klänningar, couture-kreationer och spektakulära smycken. Och så fanns det Heidi Klum, som inte längre var Heidi Klum, utan en grekisk marmorstaty som hade vaknat till liv på trappan till Metropolitan Museum of Art. Ett ögonblick från "en annan dimension".

Halloweendrottningen gör ett framträdande på Metgalan

Den tysk-amerikanska modellen, tv-personligheten och skådespelerskan Heidi Klum är känd för sina spektakulära Halloween-kostymer – varje år blir hennes förvandlingar virala. Inför Met Gala 2026 och dess tema "Kostymer" tillämpade hon samma filosofi: att gå hela vägen, att inte göra något halvvägs och att förvandla sin kropp till ett komplett konstverk.

Kreationen gjordes av Mike Marino, en Oscarsbelönad makeupartist och Heidi Klums återkommande samarbetspartner för hennes Halloween-looker . "Han förvandlade tyget till skulptur, manipulerade latex och spandex med extraordinär precision för att efterlikna stillheten, delikatessen och illusionen av skulpterad marmor", förklarade Heidi Klum på Instagram.

En grekisk skulptur väcks till liv igen

Utseendet inspirerades av klassiska skulpturer som Raffaele Montis "Veiled Vestal Virgin". Täckt från topp till tå i latex och kritgrå kroppsfärg som imiterade patinerad marmor, bar Heidi Klum en draperad "klänning", en blommig krona och sandaler – vilket fullbordade en perfekt sammanhängande grekisk-antik fantasi. Ansiktsproteser skapade illusionen av en stenslöja som täckte hennes ansikte, och en blommig krona fullbordade detta museumsgudinnautseende.

Oigenkännlig, och det var målet

På sociala medier var reaktionen omedelbar och enhällig. Fans kommenterade på X (tidigare Twitter) som svar på ett Variety-inlägg: "KONST. Hon förstod budskapet." En viral kommentar sammanfattade det perfekt: "Jag känner igen Heidi Klum i proteser bättre än jag känner igen den riktiga Heidi Klum." Andra skrev helt enkelt: "Hon är den enda som verkligen förstod temat", eller "En skulptur i rörelse? Okej. Det är KONST."

På Instagram kommenterade Heidi Klum entusiastiskt sin egen look: "Jag älskar mode, jag älskar konst, och jag älskar det särskilt när de två kolliderar." Ett uttalande som bättre än någon kritisk kommentar sammanfattade andan i vilken hon närmade sig Metgalan 2026 – inte som ett "stjärnframträdande", utan som en fullfjädrad konstnärlig prestation.

Tom Kaulitz, Medusas offer

Hennes make, den tyske multiinstrumentalisten och kompositören Tom Kaulitz, följde med henne på röda mattan – utklädd till ett av Medusas offer: en stenfigur. Detta var en anspelning på hennes Halloweenkostym 2025, där Heidi Klum förvandlades till Medusa med fjälliga hudproteser, animatroniska ormar i håret och ljusgröna kontaktlinser. Den berättande tråden som förbinder grekisk mytologi och marmor var därmed fullbordad.

Kort sagt, Heidi Klum förvandlade Metgalan till ett levande museum. Hon är den enda som behandlar varje röd matta som en total förvandlingsföreställning. Och den kvällen var hon verkligen den enda som faktiskt blev – på riktigt – ett konstverk.